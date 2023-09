La France et l’Allemagne tracent un « cercle restreint » de l’UE – laissant la porte ouverte à la Grande-Bretagne

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La France et l’Allemagne font pression pour proposer à la Grande-Bretagne et à d’autres pays européens une « adhésion associée » à l’UE, une démarche qui pourrait reconstruire les liens de la Grande-Bretagne avec le bloc.

Les deux pays ont présenté un projet visant à diviser l’adhésion à l’Union européenne en quatre niveaux, les États les plus étroitement alignés formant un « cercle restreint ».

D’autres niveaux incluraient les États membres actuels et futurs de l’UE, ainsi que les membres associés et l’adhésion à la Communauté politique européenne (CPE) plus large qui serait ouverte au Royaume-Uni.

Lord Heseltine a dit L’indépendant Le Royaume-Uni doit explorer de toute urgence cette idée, car « l’immense majorité des Britanniques considère le Brexit comme une erreur ».

Les membres associés formeraient le premier « niveau extérieur » du bloc et pourraient inclure des membres du marché unique européen qui ne font pas partie de l’UE, comme la Suisse ou « même le Royaume-Uni », selon un document présenté par la France et l’Allemagne.

Les membres associés ne seraient pas tenus à une « union toujours plus étroite » et à une intégration plus poussée, indique-t-il. Ils ne participeraient pas non plus à une intégration plus profonde dans des domaines politiques tels que la justice, les affaires intérieures et la citoyenneté.

Mais ils devraient s’engager en faveur des « principes et valeurs communs » de l’UE, précisent les plans.

Les membres associés contribueraient également au budget de l’UE, mais à moindre coût.

Un deuxième niveau pour les membres extérieurs n’inclurait aucune intégration avec le droit de l’UE mais améliorerait les fondements de la Communauté politique européenne (CPE), dont la Grande-Bretagne fait partie. Il verrait des accords de libre-échange dans certains domaines comme l’énergie ou la défense, et se concentrerait sur la coopération sur des questions importantes comme le climat et la sécurité.

La nouvelle de ce plan intervient après que Sir Keir Starmer a eu des entretiens « très constructifs et positifs » à Paris avec le président français Emmanuel Macron.

Le leader travailliste a déclaré que la réunion avait commencé par un « échange de cadeaux » et avait abordé des sujets tels que « la relation entre nos deux pays » et « la prospérité et la sécurité futures ».

Sir Keir a souligné son intention de « bâtir » sur les relations entre la France et la Grande-Bretagne si les travaillistes accèdent au pouvoir.

Une source diplomatique européenne a déclaré Les temps le plan a été conçu en pensant aux travaillistes, bien que Sir Keir ait exclu la réintégration du marché unique de l’UE.

« Il est soigneusement équilibré politiquement pour être un pays potentiel pour la Grande-Bretagne sans qu’il soit nécessaire de réintégrer l’UE ou d’organiser un référendum », ont-ils déclaré.

L’adhésion associée n’inclurait pas d’union douanière, ce qui permettrait à la Grande-Bretagne de maintenir une politique commerciale indépendante.

Lord Heseltine a dit L’indépendant La Grande-Bretagne « doit explorer de toute urgence » le plan de la France et de l’Allemagne.

L’ancien vice-Premier ministre conservateur a déclaré : « La pression impitoyable de l’opinion publique change la dynamique de la politique.

«Le barrage est en train de se briser et on assiste de plus en plus à une tendance à l’intégration à l’Europe. C’est une opportunité offerte par la France et l’Allemagne et qu’il convient de saisir.

«La grande majorité des Britanniques considère le Brexit comme une erreur, même ceux qui y croient encore conviennent qu’il n’a jamais été possible de le mettre en œuvre.

« Les conservateurs ont au moins reconnu qu’un changement était nécessaire, d’abord avec l’Irlande du Nord et l’accord de Windsor, puis avec Horizon, permettant une coopération en matière de sciences et de technologie.

«Même si le Mur rouge semble infranchissable de ce côté-ci des élections législatives, la pression des événements poussera les citoyens des deux principaux partis à oser le changement et à tisser des liens permanents avec l’Europe.

« Ce nouveau plan entre la France et l’Allemagne doit être exploré de toute urgence. »