La France et l’Allemagne ouvrent la voie à la fabrication d’armes en Ukraine – POLITICO

PARIS — Des entreprises de défense françaises et allemandes installent des magasins locaux en Ukraine pour la maintenance des armes – une première étape vers la fabrication d’armes dans le pays.

Cette semaine, l’Office fédéral allemand des cartels a donné le feu vert à un projet de coentreprise entre Rheinmetall, un fabricant d’armes allemand, et l’Industrie de défense ukrainienne, un groupe de défense appartenant à l’État ukrainien.

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s’est rendu cette semaine à Kiev avec une vingtaine d’entrepreneurs français de la défense — aurait inclus Thales, MBDA, Nexter et Arquus — pour faciliter les partenariats avec les responsables ukrainiens.

Vendredi, la capitale ukrainienne a accueilli le Forum des industries de défense, un salon de l’armement auquel ont participé 165 entreprises de défense de 26 pays.

Lors de l’événement, les responsables ukrainiens ont rencontré directement avec les entreprises de défense pour signer des contrats sans passer par les gouvernements occidentaux, explorer les opportunités de production commune et fournir des informations spécifiques sur leurs besoins sur le terrain dans la lutte contre l’invasion à grande échelle du président russe Vladimir Poutine.

L’objectif est de « renforcer la coproduction et la coopération pour renforcer l’Ukraine et nos partenaires », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. dit plus tôt cette semaine.

La foire aux armements a lieu alors que les armées occidentales, notamment européennes, atteignent la limite de ce qu’elles peuvent offrir à l’Ukraine à partir de leurs propres stocks. Au cours des derniers mois, l’Ukraine a cherché à développer sa propre industrie d’armement, en partie parce que les élections américaines de 2024 pourraient signifier le retour de Donald Trump à la présidence. L’ancien dirigeant a laissé entendre qu’il n’apporterait pas beaucoup de soutien à Kiev s’il remportait un second mandat.

Alors que Kiev se prépare à une longue guerre, des capitales comme Paris cherchent à passer des dons aux contrats et à la coopération avec le secteur privé.

Pivot français

La semaine dernière, les responsables français ont commencé à marteler un nouveau message : la France ne peut plus soutenir donner des armes à l’Ukraine et va plutôt connecter les responsables ukrainiens à l’industrie de défense du pays.

Selon un rapport du gouvernementla France a livré gratuitement à l’Ukraine pour 640,5 millions d’euros d’armes, dont 704 lanceurs de missiles et lance-roquettes antichar portables, 562 mitrailleuses de 12,7 mm, 118 missiles et lanceurs de missiles et 60 véhicules blindés de combat.

« Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à retirer des ressources à nos forces armées, sinon nous porterons atteinte à nos propres capacités de défense et au niveau d’entraînement de nos troupes », a déclaré Lecornu. a déclaré à la télévision française Dimanche.

Des militaires ukrainiens montent à bord d’un char T-64 lors d’un exercice d’entraînement militaire dans la région de Kiev | Genya Savilov/AFP via Getty Images

Créer des ponts entre les responsables ukrainiens et les entreprises françaises « créera une solidité à long terme, une relation plus contractuelle pour les munitions et la maintenance », a-t-il déclaré aux législateurs deux jours plus tard.

A Kiev cette semaine, les sous-traitants français de la défense j’ai fait des affaires d’encre avec l’Ukraine pour l’artillerie, les véhicules blindés, les drones et le déminage – y compris pour la coopération dans ce pays déchiré par la guerre.

Selon Le Figaro, la société française Arquus a signé jeudi une lettre d’intention pour assurer la maintenance des véhicules blindés de transport de troupes au sol, et pourrait à l’avenir installer une unité de production. Le PDG de Nexter, Nicolas Chamussy – le fabricant de l’obusier automoteur César – a également déclaré au point de vente français qu’il recherchait un partenaire local pour créer une coentreprise pour la maintenance.

La startup française Vistory va construire deux usines d’impression 3D pour fabriquer des pièces détachées, selon La Croix.

Allemagne, Suède et Royaume-Uni

Le changement de la France fait suite à des projets similaires avec le fabricant d’armes britannique BAE Systems et le gouvernement suédois.

En août, Kyiv et Stockholm ont signé une déclaration d’intention d’approfondir la coopération « dans la production, l’exploitation, la formation et l’entretien » de la plate-forme Combat Vehicle 90 (CV90), fabriquée par une filiale suédoise de BAE Systems. Quelques jours plus tard, BAE Systems annoncé il créerait une entité locale pour accélérer la production de canons d’artillerie légère de 105 mm.

La décision prise cette semaine par l’autorité allemande de la concurrence d’autoriser la coentreprise de Rheinmetall avec l’industrie de défense ukrainienne – qui sera basée à Kiev et opérera exclusivement en Ukraine – ouvre la voie à un partenariat visant à entretenir et à entretenir des véhicules militaires. Il comprendra également « l’assemblage, la production et le développement de véhicules militaires ».

Les deux parties j’espère aussi développer à terme des systèmes militaires conjointement, « y compris pour une exportation ultérieure depuis l’Ukraine ».

Armin Papperger, PDG de Rheinmetall exprimé un désir pour fabriquer le char Panther de nouvelle génération de l’entreprise en Ukraine – jusqu’à 400 par an. Bien qu’il s’agisse encore d’un prototype, le nouveau char serait le successeur du char de combat principal Leopard 2 de la société.

Laura Kayali a rapporté de Paris. Caleb Larson a rapporté de Berlin.