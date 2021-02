La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen – AFP / AFP

La France et l’Allemagne ont menacé dimanche de poursuites judiciaires contre AstraZeneca alors qu’ils se démenaient pour expliquer leurs pénuries de vaccins et ont averti que toute entreprise qui favoriserait les commandes britanniques pour les jabs serait pénalisée.

Clément Beaune, le ministre français de l’Europe, a menacé de sanctions la firme anglo-suédoise, qui produit le vaccin Oxford, s’il s’avérait que la Grande-Bretagne avait été prioritaire.

« S’il y a un problème et que d’autres pays ont été favorisés – par exemple le Royaume-Uni par rapport à nous – alors nous défendrons nos intérêts », a déclaré dimanche M. Beaune. « Les contrats ne sont pas des engagements moraux, ce sont des engagements juridiques. Des pénalités ou des sanctions peuvent être déclenchées dans chaque contrat. »

Cela s’est produit alors que Berlin et Rome ont lancé des menaces similaires aux fournisseurs de vaccins, dans la dernière étape d’une dispute amère en Europe sur les retards dans la production et la livraison des vaccins Covid. « Si nous découvrons que des entreprises individuelles ne maintiennent pas leur part du marché, nous devrons prendre une décision sur les mesures juridiques », a déclaré Peter Altmaier, le ministre allemand de l’Economie, au journal Die Welt.

M. Altmaier, proche confident de la chancelière Angela Merkel, a également averti les producteurs de vaccins qu ‘ »il n’est en aucun cas acceptable qu’un autre pays soit rétrospectivement favorisé par rapport à l’UE ».

AstraZeneca a annoncé qu’elle livrera 4,6 millions de doses à la France d’ici la fin du mois de mars, soit la moitié du montant initialement convenu. Il a également considérablement réduit ses objectifs de livraison pour l’UE pour le premier trimestre de l’année, entraînant une réaction furieuse de Bruxelles, qui accuse l’entreprise d’offrir un traitement préférentiel au Royaume-Uni.

Parmi les sanctions envisagées par la France figurent les retenues à la source, l’annulation de commandes ultérieures et la demande d’indemnisation pour rupture de contrat. M. Beaune a déclaré qu’une enquête sur les livraisons de vaccins à la Grande-Bretagne par des usines basées dans l’UE était déjà en cours.

Une femme tient une petite bouteille étiquetée avec un autocollant «Vaccine COVID-19» et une seringue médicale – Reuters / Reuters

Alors que la troisième vague de coronavirus se propage à travers le continent, Emmanuel Macron, le président français, résiste aux appels à imposer un troisième verrouillage et a au lieu de cela resserré les restrictions existantes.

L’histoire continue

« Quand on est français, on a tout ce dont on a besoin pour réussir à condition d’oser essayer », aurait-il dit vendredi aux ministres, bien que le refus de déclarer un verrouillage complet soit allé à l’encontre des recommandations de ses propres conseillers scientifiques.

La police polonaise a lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes au cours du week-end alors qu’elle fermait les discothèques et les fêtes illégales dans les villes de Wroclaw et Rybnik. Comme dans d’autres villes européennes, certaines entreprises se sont ouvertes au commerce au mépris des règles tandis que des manifestations contre les restrictions de Covid ont éclaté aux Pays-Bas, en Espagne, en France et au Danemark.

La police néerlandaise a arrêté au moins 30 personnes à Amsterdam dimanche alors qu’elle luttait pour empêcher une nouvelle flambée d’émeutes anti-lockdown. Des milliers de manifestants sont également descendus dans les rues de Vienne ce week-end, prenant part à une manifestation anti-lock-out organisée par un groupe d’extrême droite.

Des scènes similaires se sont déroulées en Hongrie, où un groupe de 100 restaurants ont déclaré qu’ils rouvriraient malgré les menaces de lourdes amendes gouvernementales.

Il est également apparu au cours du week-end que Boris Johnson a forcé l’UE à faire deux demi-tours sur les vaccins après que Bruxelles a tenté d’empêcher les doses dans une usine belge d’atteindre le Royaume-Uni et a décidé d’imposer une frontière dure en Irlande du Nord dans le même but.

Lors de deux appels téléphoniques avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, M. Johnson aurait persuadé le chef de l’UE d’abandonner les deux propositions, a rapporté le Mail on Sunday. Michael Martin, le Premier ministre irlandais, a déclaré dimanche à la BBC qu’ils étaient « aveuglés » par la menace de l’UE de boucler la frontière.

« Le problème est que la commission a pris le mauvais mécanisme en révoquant l’article 16 du protocole pour y faire face », a-t-il dit, ajoutant qu’il y avait « beaucoup de leçons à tirer » des fournitures de vaccins.

Dimanche soir, Mme von der Leyen a annoncé sur Twitter que l’UE augmenterait son approvisionnement en vaccins cette semaine.

« [AstraZeneca] livrera 9 millions de doses supplémentaires au premier trimestre (40 millions au total) par rapport à l’offre de la semaine dernière et commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu. L’entreprise étendra également sa capacité de fabrication en Europe », écrit-elle.