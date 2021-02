La France et la Pologne renforcent les restrictions locales de COVID face à la hausse des cas

Dunkerque, dans le nord de la France, est l’un des 20 départements du pays à être entré dans une phase de verrouillage plus stricte ce week-end.

Des rapports récents montrent qu’une personne sur 100 dans la région a contacté le COVID-19, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Les nouvelles mesures signifient que les 250 000 habitants de l’agglomération doivent porter des masques dans les zones urbaines et ne peuvent voyager que pour des raisons essentielles. Le marché de Dunkerque est ouvert, la police contrôlant les effectifs, distribuant du désinfectant pour les mains et imposant le port de masques.

La France a déjà mis en place un couvre-feu à l’échelle nationale à 18 heures et maintenant, les fermetures de week-end pour les personnes dans certaines régions signifient un quasi-retour aux premiers jours de la pandémie.

Selon une femme de Dunkerque, se rendre au marché est à peu près la seule chose que les gens peuvent faire en dehors de chez eux pour les week-ends à venir.

«Il faut aller au marché le samedi matin, puis rentrer à la maison et y rester, et c’est tout», dit-elle.

Les mêmes règles s’appliquent dans le département des Alpes Maritimes dans le sud-est de la France où se situe Nice.

Les habitants peuvent faire de l’exercice ou promener leurs animaux de compagnie, mais pas plus d’une heure et pas plus de 5 km de leur domicile.

De plus, les plages de Nice seront également interdites pendant au moins les deux prochains week-ends.

Pendant ce temps, en Pologne, la province du nord-est de Warminsko-Mazurskie a été désignée « zone d’infection à haut risque » suite à une augmentation du nombre de cas. Cela signifie que les hôtels, cinémas, théâtres et centres commerciaux sont désormais fermés jusqu’au 14 mars.

Mais certains considèrent que le resserrement des restrictions, y compris l’interdiction de tout foulard ou substitut de masque facial, est prudent.

«Nous sommes déjà habitués à ces restrictions. Franchement, je suis heureux qu’elles soient en vigueur. J’ai moi-même eu du mal avec le COVID-19, et cela m’irrite quand les gens ignorent cette situation et se promènent avec des masques sur le menton ou avec des foulards. Je soutiens donc ces mesures », a déclaré un habitant de la région.

Les parents d’élèves de la première à la troisième (âgés de six à neuf ans) auront à nouveau des enfants à la maison à mesure que les cours se déplacent en ligne.