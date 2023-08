La France et la légende d’Arsenal, Theirry Henry, s’apprêtent à prendre la relève en tant que nouvel entraîneur de l’équipe nationale U21 de France

Les derniers rapports du camp de l’équipe de France suggèrent qu’Arsenal et la légende française Thierry Henry pourraient être les prochains à prendre la tête de l’équipe nationale U21.

L’annonce d’Henry dans la direction ne devrait cependant pas surprendre. Les fans d’Arsenal n’auraient jamais imaginé que leur légende ferait partie d’un « diable rouge », mais ce fut le cas lorsqu’il a signé pour l’équipe nationale belge en tant qu’entraîneur adjoint.

Henry a cependant quitté le poste après la Coupe du monde au Qatar l’année dernière et a également exprimé son intention de reprendre le métier d’entraîneur.

Henry a eu la chance de revenir sur la touche en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine de France, mais a refusé l’offre parce qu’il « passait à d’autres projets ». Février, il a affirmé qu’il était « difficile » d’en parler.

« Est-ce que je connais les joueurs ? Oui, je connais les joueurs. Est-ce que je connais la ligue ? Oui, je connais la ligue. Ensuite, c’est un jeu de balle différent », a déclaré Henry lors d’une émission sur CBS. « Je ne peux pas en parler maintenant comme ça. Mais est-ce que je voudrais être un manager à n’importe quel niveau ? Oui, c’est l’une des choses que j’aimerais faire. »

Mais, suite au mandat décevant de l’ancien entraîneur français U21 Sylvain Ripoll avec l’équipe qui a subi une sortie décevante aux mains de l’Ukraine en quart de finale de l’Euro U21 2023, Les Bleuets ont activement cherché un remplaçant pour le rôle et Henry mène. la course au rôle qui comprend des noms comme Julien Stéphan, Sabri Lamouchi et Jocelyn Gourvennec.

L’ancien vainqueur de la Coupe du monde 1998 aura la responsabilité de guider l’équipe de France U21 dans la compétition de football des JO de Paris 2024. Le premier match d’Henry en tant que manager de la France U21 est prévu pour le 11 septembre, lorsque son équipe affrontera la Slovénie dans le cadre de ses efforts pour se qualifier pour les Championnats d’Europe U21 2025.