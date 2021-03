C’est un homme léger dont la mine espiègle et la barbiche lui donnent l’air d’un des trois mousquetaires de Dumas. Néophyte politique élu l’année dernière, il trouve clairement un peu ridicule que lui, apôtre de moins, se retrouve avec plus, assis sous un plafond de 25 pieds dans un bureau de maire caverneux orné de brocart et de bustes de ses ancêtres. Cette modification du menu d’une école locale a divisé la nation le laisse incrédule.

Un scandale! Un diktat écologique qui pourrait marquer la fin de la gastronomie française, voire de la culture française! Les ministres du gouvernement du président Emmanuel Macron se sont affrontés. Si Lyon, la ville des museaux de bœuf et des oreilles de porc, du saucisson et des rognons, pouvait faire une telle chose, l’apocalypse était sûrement imminente.

Non, tonna Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur. Il a tweeté que l’abandon de la viande était une «insulte inacceptable aux fermiers et bouchers français» qui trahit «une attitude élitiste et moraliste». Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture, a qualifié l’adoption par le maire du déjeuner sans viande de «honteuse d’un point de vue social» et «d’aberration d’un point de vue nutritionnel».

Tout cela a incité Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique, à parler des vues «préhistoriques», pleines de «clichés éculés», de ces hommes, appelant en fait deux de ses collègues du cabinet Néandertaliens.

Cet échange houleux sur peu illustrait plusieurs choses. Le gouvernement et le parti de M. Macron, La République en marche, restent un mariage difficile entre la droite et la gauche. La popularité croissante des Verts, qui dirigent non seulement Lyon mais aussi Bordeaux et Grenoble, a aiguisé un affrontement culturel entre les croisés écologistes urbains et les défenseurs de la tradition française à la campagne.

Pas des moindres, rien ne rend les Français aussi dyspeptiques que les désaccords sur la nourriture.

Le maire, il faut le dire, s’est installé dans une ville à la tradition gastronomique intense. A la Boucherie François au bord du Rhône, établissement centenaire, la culture de la viande lyonnaise est largement mise à l’honneur. Le foie et les reins de veau luisaient; les morceaux de rosbif enveloppés de graisse de porc abondaient; les têtes de poulets jaunes et blancs traînaient sur un comptoir; les saucissons, certains à la pistache, prenaient toutes les formes cylindriques; le pâté enrobé de pâté mettait en valeur un cœur de foie gras; et les pieds et les oreilles de porcs trahissaient les penchants carnivores de cette ville.