La France est partie avec un sentiment familier après la défaite de l’Euro 2022, mais il y a de l’espoir pour l’avenir

MILTON KEYNES, Angleterre – Une fois de plus, une équipe de France très appréciée n’a pas répondu aux attentes lors d’un tournoi majeur, sa défaite 2-1 en demi-finale contre l’Allemagne étant la plus récente d’une longue série de déceptions estivales. Cependant, quelque chose semble différent cette fois.

À l’approche de l’Euro féminin 2022, la France avait le bruit habituel autour de l’équipe : elle était favorite, c’était une équipe qui pouvait enfin faire ce que ses prédécesseurs de 2011 n’avaient pas pu. Bien sûr, il y avait aussi le bruit de fond habituel, avec des grondements de dissidence et de méfiance à l’intérieur du camp, y compris des brouilles très publiques entre l’entraîneur, Corinne Diacre, et plusieurs internationaux notables. Un récit de leur échec attendu en quart de finale contre les Pays-Bas était amorcé et prêt à partir, avec l’ancienne gardienne de but française Sarah Bouhaddi disant que l’équipe ne pourrait jamais gagner un titre sous la direction de Diacre copié et prêt à être collé dans un post-mortem.

Pourtant, cette équipe de France n’était pas l’image de la discorde ; les joueurs avaient rapporté à quel point ils étaient heureux au camp, dans l’environnement favorisé par leur entraîneur. Seuls les membres du groupe savent que ces pensées étaient sincères ou simplement des lignes pour promouvoir une démonstration d’unité dans les médias, mais cette équipe ressemblait à ça : une équipe.

Les joueurs français sont découragés après leur défaite en demi-finale contre l’Allemagne. Thor Wegner/DeFodi Images via Getty Images

Dès leur première mi-temps haletante contre l’Italie le 10 juillet, il y a eu une entente dans le groupe, il y a eu un équilibre et une volonté de s’engager pour la cause, et pour le collectif. Comme nous l’avons vu d’autres équipes qui sont allées loin cet été, l’esprit d’équipe était clairement là et l’environnement cultivé par Diacre a été celui de l’humilité parmi ses joueurs. Même si ses onze de départ n’étaient pas nécessairement les meilleurs joueurs à sa disposition sur le seul talent brut, la sélection a été construit sur des bases plus solides en tant que meilleur groupe possible.

Ainsi, malgré tout ce bruit, l’équipe avait en fait fait taire ses critiques lors de ce match d’ouverture de la phase de groupes, mais elle a subi le même sort que d’innombrables équipes françaises avant elle lors de tournois majeurs : le football a commencé à stagner et les buts se sont taris.

La France aurait pu soit faire quelque chose qu’aucune autre équipe française n’avait fait auparavant et s’appuyer sur ce succès, devenir de plus en plus forte en route vers une finale de tournoi majeur et de l’argenterie sacrée, ou elle aurait pu faire comme tant d’autres l’avaient fait et s’effondrer, culminant beaucoup aussi bientôt. Alors même qu’ils se frayaient un chemin pour réclamer leur première place en demi-finale depuis 2012, il y avait un sentiment d’inévitabilité quant à ce qui allait suivre à Milton Keynes mercredi. La France avait été largement supérieure contre les Néerlandais, mais ils n’avaient pas réussi à mettre le match au lit en 90 minutes et porteraient sans aucun doute ces 30 minutes d’effort supplémentaires dans leurs jambes en demi-finale contre l’Allemagne, qui avait 48 heures supplémentaires pour se reposer. et préparez-vous.

Laisser la buteuse record Eugénie Le Sommer et Amandine Henry hors de l’équipe avait été un choix fait en faveur du collectif, mais cela signifiait également qu’il y avait peu de renforts précieux auxquels Diacre pouvait faire appel lorsqu’elle a perdu l’attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto à cause d’une blessure au LCA. à mi-chemin de leur deuxième match de groupe contre la Belgique. Katoto a été saluée comme le créateur de la différence et positionnée comme l’attaquante qui aurait pu propulser les équipes légendaires des Euros 2011 et 2015 vers la victoire, et le succès de la Coupe du monde si elle était née une décennie plus tôt.

Sa blessure a coïncidé avec la baisse du score. Depuis qu’elle l’a perdue, les quatre buts de la France ont été la tête d’un défenseur central dans un corner [vs. Belgium]une séquence de jeu ouverte coupante dans la première minute [vs. Iceland]une pénalité de prolongation [vs. Netherlands] et un but contre son camp juste avant la mi-temps [vs. Germany].

Corinne Diacre console ses joueuses après être passée si près d’une place en finale. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Tout était trop familier pour Les Bleues. Ils avaient été trop dépourvus devant le but, n’ayant pas réussi à frapper quand cela comptait vraiment. Pourtant, l’équipe a joué un football agréable cet été; même lors de la défaite contre l’Allemagne, leur forme hors du ballon pour couper les lignes de passe évidentes avait bien fonctionné en première mi-temps car ils dominaient généralement la bataille du milieu de terrain, jusqu’à ce que l’Allemagne trouve un moyen d’ajuster et de muscler son opposition.

Là où l’entraîneur de l’Allemagne Martina Voss-Tecklenburg a fait les changements qui ont fait basculer le match en faveur de son équipe, la prise de décision de Diacre concernant son banc n’a pas été aussi forte. L’introduction de Clara Mateo dans le jeu avait du sens d’un point de vue offensif, mais au lieu de l’utiliser dans des zones plus centrales que vous associeriez à un n ° 9 ou un n ° 10, son déploiement sur l’aile droite a neutralisé son jeu naturel et gauche La France déséquilibrée. Cela signifiait que l’ailier Kadidiatou Diani était alors poussé dans un rôle d’avant-centre : un cas de bons joueurs dans les mauvaises positions, un plan presque voué à l’échec.

Il serait assez facile de regretter les joueurs manquants ou de parler d’une équipe qui avait besoin de Katoto pour réussir. Mais toutes les équipes qui ont remporté un tournoi majeur n’ont pas eu un Katoto dans l’équipe, et en tout cas, il y a plus qu’assez de buts dans cette équipe de France pour Les Bleus avoir été plus convaincant dans le dernier tiers.

Le lendemain matin de la veille, alors que la France rentrait une fois de plus tôt d’un tournoi majeur après avoir montré tant de promesses, mais sans rien à montrer, le sentiment d’échec n’est que trop familier. Pourtant, cet été, le sentiment était différent autour de l’équipe de France : tout ce bruit extérieur, et les inquiétudes des critiques sur la discorde, étaient restés dehors. En partie, l’équipe s’était effectivement montrée à la hauteur de la tâche de l’été. Même dans la froide lumière du jour, il y a un air de promesse quant à l’avenir de cette équipe. Le jeune groupe Diacre amené en Angleterre sera là pour la Coupe du monde l’année prochaine, les Jeux olympiques en 2024 et les Euros à nouveau en 2025.

Diacre ne sera peut-être pas l’entraîneur d’ici la fin des prochains Euros, mais pour la première fois depuis longtemps, il y a de l’espoir.

Comme l’a dit Diacre après la défaite contre l’Allemagne : “La déception est le sentiment dominant en ce moment. Mais nous avons de bonnes bases. Nous avons juste besoin d’un peu de temps. Ce n’était pas notre soirée. Peut-être que ce n’était tout simplement pas notre compétition cette année . Mais nous avons construit quelque chose ici avec un grand groupe qui travaille dur et qui n’aime pas perdre.”