Le 1er février 2021, le président serbe, Aleksandar Vučić, était à Paris pour s’entretenir avec son homologue français, Emmanuel Macron.

A cette occasion, Macron a déclaré à son invité: « Je tiens particulièrement à souligner la place que la Serbie occupe pour la France. » Vučić était tout aussi chaleureux: « La France est un pays important pour nous et un véritable ami traditionnel de la Serbie. »

La cordialité diplomatique habituelle, mis à part, pour les observateurs des Balkans, la visite signifie que la Serbie, le pays stratégiquement le plus important des Balkans, a embrassé la France comme son principal soutien de grande puissance en Occident.

Les liens entre Paris et Belgrade ont un fondement historique profond. L’influence culturelle et politique française a inspiré la Serbie sur son chemin vers l’indépendance de l’Empire ottoman. Première constitution de Serbie, la Constitution Sretenje de 1835 a été inspirée par la France. Pendant la Première Guerre mondiale, la France était le principal allié de la Serbie en Occident, ce qui a conduit à l’érection du monument de la gratitude à la France qui se dresse encore aujourd’hui à Kalemegdan, le parc historique et la forteresse de Belgrade.

Entre deux guerres mondiales, la France a eu une forte influence culturelle dans la Yougoslavie nouvellement fondée. La France a contribué à la formation de la Petite Entente, l’alliance lâche du Royaume de Yougoslavie, de la Roumanie et de la République tchèque contre l’Allemagne et l’Union soviétique.

Les guerres yougoslaves et la participation française à la guerre de l’OTAN contre la Serbie en 1999 ont ébranlé cette relation historiquement forte. Pourtant, pendant cette guerre, les Français se sont opposés au bombardement des ponts de Belgrade. Après le renversement du régime de Slobodan Milošević en 2000, le président français Jacques Chirac a été le premier dirigeant occidental à se rendre à Belgrade fin 2001.

Le pivot de Belgrade est-il une reconstitution d’anciens liens historiques? Pas nécessairement. L’histoire n’a pas joué un rôle significatif en novembre 2018 lors du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Au cours de la cérémonie, le président serbe n’était pas assis à proximité des dirigeants mondiaux, contrairement au président du Kosovo.

Belgrade a perçu cela comme un manque de respect envers l’ancienne alliance historique et les lourdes pertes serbes de cette guerre, ce qui a incité l’ambassadeur de France à Belgrade à s’excuser. En avril 2019, plusieurs tabloïds pro-gouvernementaux en Serbie ont publié sur leurs sites Web que l’incendie qui a attrapé la cathédrale historique Notre-Dame de Paris était «la punition de Dieu» pour avoir arboré le drapeau du «faux État du Kosovo». Les rapports ont été retirés très probablement en raison de l’intervention du gouvernement serbe.

Ce pivot concerne-t-il les intégrations européennes de la Serbie? Le président Vučić parle du président Macron comme un allié serbe sur la voie de l’Europe. En juillet 2020, la Serbie a été le premier pays à accepter la nouvelle méthodologie d’élargissement de l’UE, une proposition française.

Cependant, les intégrations dans l’UE sont un chemin difficile. L’UE relève ses défis et, en 2020, la Serbie n’a pas ouvert un seul chapitre dans ses négociations d’adhésion avec l’UE sur le déclin de l’état de droit. Macron lui-même est las de l’élargissement avant que le système européen ne se réforme lui-même. En 2019, la France a opposé son veto précisément pour ce motif à l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE avec la Macédoine du Nord et l’Albanie. La nouvelle méthodologie d’élargissement de l’UE est le résultat d’un compromis avec la France.

Alors, pourquoi Belgrade embrasse-t-elle Paris?

Cette étreinte est due au besoin de la Serbie d’avoir un grand soutien du pouvoir en Occident, d’autant plus que les anciens partenariats du président serbe Vučić sont en crise. Pendant des années, le principal soutien de Vučić en Occident a été l’Allemagne dirigée par Angela Merkel. Dans cette relation, Vučić a soutenu les politiques de Merkel pendant la crise migratoire, tout en utilisant les liens avec Merkel pour la légitimation nationale. Ce partenariat se refroidit. Merkel est mécontente de l’idée d’échange de terres que Vučić a préconisée comme solution au différend du Kosovo avec l’ancien président du Kosovo Hashim Thaçi pendant la présidence de Donald Trump, et des tendances illibérales de Vučić chez lui.

Les relations avec les États-Unis sont également incertaines car Vučić a fait un pari raté sur la réélection de Trump, et il craint maintenant que l’Allemagne et les États-Unis ne fassent pression sur lui pour qu’il reconnaisse le Kosovo sans aucune concession pour sauver la face.

Besoin d’un mentor de grande puissance en Occident, et avec l’Allemagne et les États-Unis hors du jeu, qui restait-il? Le Royaume-Uni est pris dans l’épreuve post-Brexit, quittant la France. La fondation a été créée à l’été 2019 lorsque Macron a été le premier président français à se rendre à Belgrade après 18 ans. Devant le monument de la gratitude à la France, Macron a prononcé un discours en serbe bien répété, impressionnant les citoyens serbes rassemblés et éliminant les désagréments du passé.

Aujourd’hui, la Serbie achète Mistral, un système de défense aérienne infrarouge portatif pour l’homme en France. En 2019, la construction française Vinci a commencé sa concession de 25 ans pour la modernisation et la gestion de l’aéroport de Belgrade. L’entreprise de services publics française Suez développera une installation de gestion des déchets à Vinča. Au cours de l’été 2019, les tabloïds serbes ont salué Macron comme le plus grand allié serbe dans la lutte pour le Kosovo, bien que la France ait été parmi les premiers à reconnaître l’indépendance du Kosovo.

Les élites serbes investissent dans le renforcement des liens avec la France, en faisant de la France leur nouveau protecteur diplomatique. Ils espèrent que la France pourra atténuer les pressions potentielles sur le Kosovo de l’Allemagne et des États-Unis, en particulier à la lumière du duopole Berlin-Paris au sein de l’UE. Les relations avec certains des partenaires orientaux sont également précaires. Malgré une façade chaleureuse, la Russie est mécontente de la coopération de Vučić avec les États-Unis sous Trump, et la Serbie ne sait pas si la Russie fera un compromis sur le Kosovo dans un accord hypothétique avec les États-Unis. La Chine a déjà remplacé la Russie en tant que premier partenaire oriental de la Serbie. Belgrade associe désormais Paris et Pékin pour accroître son pouvoir de négociation, comme en témoigne un projet de métro de Belgrade entre des entreprises françaises et chinoises. L’accord d’investissement récemment signé entre l’UE et la Chine dans lequel le président Macron a joué un rôle a probablement également inspiré Vučić et ses associés à prendre cette décision.

Reste à voir si les dirigeants de Belgrade profitent de leur partenariat avec Paris. Il est douteux que la France s’intéresse profondément aux Balkans et ne sache pas si Macron remportera sa réélection en 2022. Une chose est sûre. Lorsque le président Vučić voudra parler avec l’Europe, il composera le numéro de Macron. Pour l’instant, du moins.

Vuk Vuksanovic est chercheur au doctorat en relations internationales à la London School of Economics and Political Science (LSE), associé de LSE IDEAS, le groupe de réflexion sur la politique étrangère du LSE, et chercheur au Belgrade Center for Security Policy (BCSP).

