La France espère que l’Euro 2022 marquera la fin de sa malédiction de quart de finale d’une décennie

C’est le moment qu’ils attendaient. Cela fait trois ans depuis leur quart de finale contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 2019. Cela fait cinq ans qu’ils ont perdu au même stade à l’Euro 2017, s’inclinant face à l’Angleterre 1-0, et six ans que leur rêve olympique s’est terminé contre le Canada à Rio de Janeiro. Cela fait sept ans depuis une autre sortie décevante lors des huit derniers matchs contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2015, et neuf ans depuis leur difficile défaite contre le Danemark aux tirs au but à l’Euro 2013.

Cela fait 10 ans qu’ils attendent une demi-finale, après une décennie au cours de laquelle les quarts ont été leur plafond. C’est devenu le moment où leurs rêves de victoire disparaissent et leurs vacances commencent. Cette année, ils en ont assez maintenant. La capitaine, Wendie Renard, s’est montrée très frustrée après le dernier match de la phase de groupes contre l’Islande (match nul 1-1) lorsqu’elle a été à nouveau interrogée sur cette malédiction. “Vous (les médias) n’arrêtez pas de nous en parler ! Nous vous entendrons tous à nouveau cette semaine”, a-t-elle déclaré avec des tons de colère justifiés dans la voix.

Tout le camp France ressent la même chose, et les joueurs en ont beaucoup parlé entre eux. Le thème dominant de leurs conversations est simple : “C’est à notre tour de changer le récit et l’histoire.”

La plupart des vétérans de l’équipe étaient présents et ont vécu certaines de ces déceptions, mais ils les connaissent tous, même s’ils n’étaient pas impliqués. Il y a eu des défaites aux tirs au but contre le Danemark (2013) ou l’Allemagne (2015) et une série de défaites d’un but dans lesquelles ils ont bien joué mais pas assez bien (Canada 2016, Angleterre 2017 et États-Unis en 2019). Renard elle-même (134 sélections en carrière) en a parlé avant le tournoi.

“Nous n’avons pas été plus loin que les quarts de finale parce que nous, les joueuses, n’avons pas fait ce que nous aurions dû ou n’avons pas eu de chance”, a-t-elle déclaré à UEFA.com. “Cependant, nous devons continuer à persévérer maintenant. Certains joueurs et nations ont traversé des périodes difficiles pendant de nombreuses années avant de réclamer un trophée et de monter d’un cran. J’espère que ce sera notre tour cette année, mais encore une fois, tout dépendra de nous .”

Corinne Diacre, les Bleues‘, n’était responsable que du match de 2019 contre les Américains, mais elle sait que son discours d’avant-match sera facile à écrire. Faire l’histoire. La dernière fois que la France s’est qualifiée pour les demi-finales, c’était aussi en Angleterre, aux Jeux olympiques de 2012, et beaucoup dans le camp voient cela comme un signe. Les Français ont également battu les Néerlandais (3-1) lors de leur dernière rencontre, en février, en amical.

Pourtant, il y a aussi le sentiment au sein du QG France qu’il n’est pas nécessaire de trop dramatiser le match de samedi contre les Pays-Bas. C’est une énorme occasion, bien sûr, et c’est une équipe avec le talent, l’esprit collectif et le potentiel pour atteindre le dernier carré. Et bien que 10 ans puissent sembler longs à attendre, ce n’est pas non plus ce long. Regardez l’équipe masculine du Mexique et sa malédiction des huitièmes de finale de la Coupe du monde — la quinto partido. Pendant sept tournois consécutifs (1994-2018), ils n’ont pas réussi à dépasser les huitièmes de finale et à se qualifier pour les quarts de finale. C’est une attente de 36 ans. En tant que pays, ils sont obsédés par le “cinquième match” de la Coupe du monde.

Pour Renard & Cie, c’est différent. Ils ne veulent pas mettre trop de pression sur cette malédiction car c’est généralement ainsi qu’ils finiraient par échouer à nouveau. Lors de la Coupe du monde 2019 à domicile, ils ont certainement commis cette erreur. Avant d’affronter les États-Unis au Parc des Princes à Paris, toutes les discussions étaient centrées sur cette “malédiction”, et même si Megan Rapinoe et ses coéquipières étaient trop bonnes pour elles ce jour-là, il est juste de dire que les hôtes du tournoi se sont également effondrés. la pression.

De la même manière, la jeune génération – des joueurs comme Delphine Cascarino, Sandy Baltimore ou Melvine Malard – ne porte pas les mêmes cicatrices. Ils n’y sont pas allés autant de fois auparavant, et ce serait une erreur de trop obscurcir leur esprit avec de mauvais souvenirs du passé avant un si gros match.

Tout cela signifie que Diacre, Renard et le reste de l’équipe ont une mince ligne à parcourir. La bonne approche et le bon espace de tête pourraient jouer un grand rôle dans le résultat de ce match contre les Pays-Bas. S’ils ont vraiment appris de leurs erreurs avant et pendant les derniers quarts de finale, ils auront la chance de se qualifier pour le dernier carré.