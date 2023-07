La France envoie des forces spéciales pour combattre les émeutiers

« On a eu des scènes de guérilla dans le centre de Marseille, les quartiers nord ont aussi été touchés par des pillages, des incendies de véhicules et de poubelles. »

Le GIGN – première unité française de sauvetage d’otages, similaire au SAS – est arrivé à Marseille samedi soir, selon la police des Bouches-du-Rhône, après une nuit d’affrontements violents entre policiers et manifestants.

Lyon, a-t-il déclaré à l’issue d’une réunion de crise, « a été en proie à des émeutes d’une intensité, des dégâts et une violence sans précédent ».

En plus de l’unité d’élite antiterroriste, des véhicules blindés et des hélicoptères sont envoyés pour renforcer la sécurité à Marseille.

Plus de 200 policiers ont été blessés et plus de 700 entreprises saccagées ou incendiées depuis que la fusillade policière de Merzouk a déclenché des troubles dans tout le pays mardi.

La police a procédé à 1311 arrestations dans la nuit de vendredi à samedi – le plus jusqu’à présent – ​​mais a affirmé que la violence avait été « moins intense » et avec moins de voitures et de bâtiments incendiés par rapport aux nuits précédentes.

Une femme rend hommage à l’endroit où Nahel M. est décédé, peu après ses funérailles, le 1er juillet à Nanterre, en France. Crédit: Getty

Pendant ce temps, des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées à Nanterres pour les funérailles de Merzouk samedi après-midi.

Les funérailles se sont déroulées dans le calme, bien que les correspondants aient décrit une atmosphère tendue et que les personnes en deuil aient décrit leur colère face à ce qu’elles ont qualifié de racisme endémique de la police.