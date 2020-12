Le président français Emmanuel Macron a confirmé l’envoi d’avions de combat en mission de survol en République centrafricaine, en signe de condamnation des «tentatives de déstabilisation» du pays avant les élections générales.

Macron « A ordonné un survol du territoire centrafricain par des avions de combat » à la demande du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, et cela a eu lieu mercredi, a indiqué l’Elysée lors d’une lecture de l’appel téléphonique entre les deux dirigeants.

Le survol a été effectué en accord avec la MINUSCA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en RCA, a indiqué Paris.

Macron a distingué l’ancien président François Bozize pour condamner «Groupes armés et certains dirigeants politiques» prétendument essayer de «Entraver la mise en œuvre des accords de paix» et retarder les élections, prévues le 27 décembre.

Bozize, qui a été déposé et exilé par les rebelles en 2013, est retourné en RCA l’année dernière et a déclaré qu’il se présenterait aux élections, mais a été bloqué par les tribunaux affirmant qu’il avait échoué à la «Bonne moralité» qualification en raison de sanctions de l’ONU et d’un mandat d’arrêt international contre lui.

Touadéra était le Premier ministre de Bozize entre 2008 et janvier 2013, lorsqu’il a été limogé dans une tentative – finalement infructueuse – d’apaiser les rebelles. Il est président depuis 2016. Les médias occidentaux ont affirmé que son service de sécurité était composé de «Mercenaires».

Prise en sandwich entre le Congo et le Tchad, la République centrafricaine est une ancienne colonie française. Il est devenu indépendant en 1960, mais son premier gouvernement a été renversé lors d’un coup d’État militaire en 1965. Le colonel qui a dirigé le coup d’État, Jean-Bedel Bokassa, s’est proclamé président à vie et en 1972 l’empereur, pour être renversé en 1979 par une intervention militaire française.

