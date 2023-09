La France envisage de l’essence à prix réduit, mais les petits détaillants ne sont pas satisfaits

La France autorisera les détaillants à vendre du carburant à perte.

Les petites stations-service craignent de ne pas être en mesure de rivaliser avec les grands détaillants capables d’absorber les pertes.

Le changement de législation pourrait entrer en vigueur dès début décembre.

La France lèvera l’interdiction des ventes à perte pour faire baisser les prix du carburant, a déclaré lundi le ministre des Finances et de l’Economie Bruno Le Maire, dans l’espoir d’apaiser les inquiétudes inflationnistes des consommateurs.

Alors qu’un projet de loi devrait être débattu en octobre, « j’espère qu’il entrera en vigueur début décembre », a déclaré Le Maire à la chaîne France 2.

La vente de produits à perte est pour la plupart interdite en France depuis 1963, de peur que les grands détaillants ne poussent les petits concurrents à la faillite en proposant des prix artificiellement bas dont ils pourraient se permettre d’absorber les coûts.

Mais Paris est extrêmement sensible au mécontentement face à la hausse des prix du carburant alors que les prix montent en flèche – rappelant les manifestations massives et parfois violentes des « Gilets jaunes » déclenchées par une nouvelle taxe sur les carburants prévue en 2018-19.

« Cette mesure inédite nous donnera des résultats concrets pour les Français, sans subventionner le carburant », a déclaré ce week-end la Première ministre Elisabeth Borne au quotidien Le Parisien.

« L’Etat ne peut pas supporter seul le coût de l’inflation, sinon cela creuserait le déficit », a déclaré lundi Le Maire.

Jusqu’à présent, le gouvernement avait repoussé les limites de prix et appelé les groupes à prolonger les ventes au prix coûtant pour tenter d’atténuer la douleur, exhortant les principaux vendeurs de carburant à faire preuve de « solidarité » envers les conducteurs.

Le géant pétrolier TotalEnergies, qui exploite un tiers des parcs français, a déclaré qu’il maintiendrait les prix de l’essence et du diesel plafonnés à 1,99 € (environ 40 rands) le litre jusqu’à l’année prochaine.

Les ministres ont souvent insisté sur le fait que la hausse des prix était due à des facteurs liés au marché pétrolier mondial, notamment aux réductions de production saoudienne et russe, aux récentes inondations dévastatrices en Libye et aux prévisions d’une offre encore plus faible au quatrième trimestre.

L’essence à bas prix étant principalement un moyen d’attirer des clients qui achètent ensuite des produits à plus forte marge, les grands détaillants réclament le droit de vendre à perte, se heurtant à l’opposition des petites stations-service.

Le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé la déréglementation du carburant pour contribuer à atténuer les coûts du carburant pour les déplacements. Getty Images Photo de Daniel Pier/NurPhoto via Getty Images

« Mes adhérents tirent 40 à 50 pour cent de leurs revenus de la vente de carburant, donc s’ils vendent à perte, je leur donnerais trois mois » pour survivre, a déclaré Francis Pousse, président du groupement industriel Mobilians représentant 5 800 stations-service indépendantes. .

Les grands groupes « ne peuvent pas continuer à perdre 15 centimes d’euros sur chaque litre de carburant », a ajouté M. Pousse, se disant « sceptique » quant à l’effet de cette mesure sur le pouvoir d’achat. La loi française interdisant la vente à perte a fait l’objet d’une grande publicité en 2018, lorsque le géant des supermarchés Intermarché a admis que les offres allant jusqu’à 70 % de réduction sur des produits, notamment la pâte à tartiner au chocolat Nutella, n’étaient pas conformes aux règles.

L’entreprise a ensuite été condamnée à une amende de 375 000 euros pour ces promotions, qui ont déclenché des scènes de bousculades et même des bagarres dans plusieurs de ses magasins à propos de pots de crémeux aux noisettes.

Des appels similaires ont été lancés pour que le gouvernement sud-africain déréglemente le prix du carburant, lorsque les prix ont atteint des niveaux records en juin 2022.

Reggie Sibiya, PDG de la Fuel Retailers’ Association, a déploré l’effet négatif que cela pourrait avoir sur les détaillants, citant les faibles marges bénéficiaires comme le principal problème.

« Ceux qui appellent à la déréglementation sont ignorants. Ils pensent que la marge des détaillants est importante à partager. Il n’y a rien à partager. En fait, nous avons besoin de plus pour pérenniser nos entreprises », avait déclaré Sibiya à l’époque.