La France est entrée dimanche dans un verrouillage partiel de 4 semaines dans tout le pays alors que la pression hospitalière continuait d’augmenter dans le pays au milieu d’une troisième vague mortelle de coronavirus.

Avec une nouvelle variante diffusant des unités de soins rapides et intensifs aussi pleines qu’elles l’étaient en avril dernier, le gouvernement a fermé toutes les écoles et imposé de nouvelles règles plus strictes.

Les restrictions comprennent l’interdiction d’aller à plus de 10 kilomètres de chez soi, la fermeture d’entreprises non essentielles, l’interdiction des rassemblements en plein air de six personnes ou plus et un couvre-feu continu à l’échelle nationale à 19 heures.

Les hôpitaux ont reçu l’ordre de faire venir du personnel supplémentaire

Préparant l’arrivée d’un plus grand nombre de patients COVID-19 ce week-end, les hôpitaux du nord de la France durement touché ont reçu l’ordre de recruter du personnel supplémentaire.

La France a signalé samedi 5 273 patients en soins intensifs, l’un des niveaux les plus élevés enregistrés depuis avril de l’année dernière.

Les admissions à l’hôpital ont continué d’augmenter, avec un total de 28 886 patients samedi, ont annoncé les autorités françaises de santé publique.

La France a signalé l’un des plus hauts taux de décès rapportés au COVID-19 au monde avec 96 280 personnes et le plus grand nombre de cas confirmés en Europe.

La campagne de vaccination s’intensifie

Pendant ce temps, le gouvernement tente d’accélérer les efforts de vaccination de la France après un démarrage lent entaché de retards de vaccination et de problèmes logistiques.

Les gens se sont alignés samedi dans un stade de Lyon pour se faire vacciner, et d’autres centres de vaccination à travers le pays ont intensifié les injections tout au long de la période des vacances.

L’armée française a annoncé qu’elle ouvrirait sept centres de vaccination à partir de mardi pour aider à vacciner les civils.

Alors que la France reste derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis en termes de vaccination de sa population, le rythme commence à s’accélérer.

La France a administré 12 millions de doses de vaccin au total, dont près d’un million au cours des trois derniers jours, selon les chiffres du gouvernement.

« Tolérance » pour les voyages

À Paris, la police a annoncé samedi qu’elle déployait 6600 agents pour faire appliquer les nouvelles restrictions virales.

Cependant, les autorités ont déclaré qu’elles feraient preuve de «tolérance» pendant le week-end de Pâques pour permettre aux parents d’organiser la garde des enfants ou pour permettre aux citadins de se rendre à la campagne pour s’installer pendant un mois de restrictions de verrouillage.

En conséquence, les foules ont envahi les gares de la région parisienne à partir de vendredi soir, et la SNCF a annoncé qu’elle attendait 600000 personnes à voyager ce week-end.

Ailleurs en Europe

L’Europe a affronté sa deuxième Pâques consécutive sous le nuage de la pandémie.

L’Italie a entamé samedi un verrouillage national de trois jours contre les coronavirus pour dissuader les voyages et les rencontres de Pâques.

Les déplacements entre les régions et les visites aux proches étaient limités jusqu’à lundi. Les magasins non essentiels ont été fermés et les restaurants et les bars n’étaient ouverts qu’à emporter.

Les vaccinations ont eu lieu le dimanche de Pâques en Italie et étaient prévues pour le lundi, jour férié.

Pendant ce temps, la chancelière allemande Angela Merkel a exhorté les citoyens à respecter la distance sociale et les autres règles à Pâques.

Le chef de l’Institut Robert Koch a averti que le pays assistait à une troisième poussée d’infections alimentée par des variantes de virus plus contagieuses qui en sont venues à dominer l’épidémie en Allemagne.

« Il doit y avoir un festival de Pâques tranquille », a déclaré Merkel dans un discours vidéo jeudi. « Je vous demande instamment de vous abstenir de tout voyage non urgent (et) que nous suivions tous systématiquement les règles. »