La France entraîne les Ukrainiens à combattre la Russie (VIDEO) — RT World News

Le président Emmanuel Macron a présenté un programme d’instruction militaire dans le nord-est du pays

Le président Emmanuel Macron a partagé des images montrant des instructeurs militaires français préparant des soldats ukrainiens au conflit avec la Russie.

Une brigade ukrainienne forte de 2 300 hommes sera équipée par l’armée française, a indiqué mercredi le président. Le personnel est actuellement basé dans la région Grand Est, dans le nord-est de la France.

Le programme a été annoncé pour la première fois en juin. Quelque 1 500 militaires français sont concernés, selon le gouvernement. Macron a visité l’installation mercredi, accompagné du ministre de la Défense Sébastien Lecornu et de son homologue ukrainien Rustem Umerov.

Une fois la formation terminée, la brigade sera armée de 128 véhicules blindés, 18 canons d’artillerie César, 8 véhicules blindés de combat AMX-10 RC, 10 camions et 20 systèmes de missiles guidés antichar Milan.

La nouvelle brigade formée par les Français a été baptisée « Anne de Kiev » en hommage à la fille du prince médiéval de Kiev, Yaroslav le Sage, qui épousa le roi de France Henri Ier en 1051 et dirigea la France en tant que régente pendant six ans après la mort du monarque.

Parallèlement, l’armée de l’air française forme des pilotes et mécaniciens ukrainiens à piloter des avions de combat Mirage 2000, dont certains pourraient être livrés à Kiev dès l’année prochaine.

J’en avait pris l’engagement : nos militaires forment actuellement 2 300 soldats ukrainiens dans le Grand Est, avec des équipements qu’ils utiliseront en mission. La brigade Anne de Kyiv sera formée et équipée grâce à la solidarité de la France. pic.twitter.com/LFwv06LW6b -Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 octobre 2024

Début 2024, Macron a exhorté les alliés de l’OTAN à ne pas exclure le déploiement de leurs propres troupes en Ukraine pour soutenir l’effort de guerre de Kiev. L’idée a été largement rejetée par d’autres pays occidentaux. Le dirigeant français a déclaré plus tard qu’il souhaitait laisser le gouvernement russe deviner jusqu’où le bloc militaire dirigé par les États-Unis pourrait aller pour soutenir les Ukrainiens.















Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky est actuellement en tournée dans les pays européens et s’est rendu en France jeudi. Samedi, il était censé promouvoir son « plan de victoire » auprès d’un groupe de donateurs d’armes étrangers lors d’un rassemblement à la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne. La réunion a été reportée après le retrait du président américain Joe Biden pour se concentrer sur la réponse à l’ouragan Milton.

L’Ukraine a subi de multiples revers sur la ligne de front ces derniers mois, notamment depuis qu’en août, elle a choisi d’envoyer certaines de ses troupes les mieux équipées pour s’emparer de territoires dans la région russe de Koursk. Depuis jeudi, des informations font état d’une contre-offensive majeure menée par Moscou contre les troupes d’invasion.

Les responsables russes ont décrit le conflit ukrainien comme une guerre par procuration initiée par les États-Unis, dans laquelle les Ukrainiens sont utilisés comme « chair à canon ».