La France en passe de constitutionnaliser le droit à l’avortement

L’Assemblée nationale française a adopté un projet de loi historique qui rapproche le pays de l’inscription du droit à l’avortement dans sa constitution.

Lors d’un vote à la chambre basse du Parlement français mardi, 493 députés ont voté en faveur du projet de loi, contre 30 contre. Le projet de loi va maintenant être soumis au Sénat pour débat et vote et, s’il est approuvé, un organe spécial composé des deux chambres du Parlement se réunira à nouveau pour son adoption.

La tentative de constitutionnalisation est devenue une priorité pour le gouvernement français après l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de l’affaire Roe contre Wade en juin 2022. La cause était défendue depuis plusieurs années par des législateurs de gauche et des militants des droits des femmes.

Lorsque les discussions parlementaires ont commencé à la chambre basse sur le texte du projet de loi proposé la semaine dernière, la menace que la France suive les traces des États-Unis a résonné avec force dans la chambre. Presque tous les législateurs qui se sont prononcés en faveur de la constitutionnalisation ont souligné l’importance de garantir que le renversement des droits reproductifs observé outre-Atlantique n’atteindra jamais les côtes françaises.

“L’histoire regorge d’exemples de… droits fondamentaux… que tout le monde… croyait définitivement acquis, et qui ont ensuite été balayés… comme nous l’a récemment rappelé l’arrêt de la Cour suprême américaine”, a déclaré le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. dans son discours d’ouverture. « Nous avons désormais la preuve irréfutable qu’aucune démocratie, pas même la plus grande d’entre elles, n’est à l’abri. »

Si le projet de loi devient loi, la France deviendra le premier pays au monde à inclure le droit à l’avortement dans sa constitution, selon un constitutionnaliste et Guillaume Gouffier Valent, législateur en charge du droit, marquant un moment historique pour les droits reproductifs dans le pays. pays et dans le monde entier.

Le Premier ministre français Gabriel Attal a salué le vote comme « une grande victoire pour les droits des femmes », tandis que la ministre de l’Égalité des genres, Aurore Bergé, l’a qualifié d’« historique ». « Nous avons le devoir d’aller de l’avant. Pour nos mères qui se sont battues. Pour nos filles, afin qu’elles n’aient plus jamais à se battre », a écrit Bergé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Bien que le projet de loi ait désormais été approuvé par l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, il n’est pas encore garanti qu’il soit adopté. Un vote aura lieu au Sénat en février et plus tard au Congrès français, un organe spécial composé des deux chambres du Parlement. L’adoption du projet de loi repose sur un vote à la majorité des trois cinquièmes, ce qui devrait avoir lieu à temps pour la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2024.

S’adressant aux médias français, Gérard Lacher, président du Sénat français, a récemment exprimé son opposition au projet de loi, affirmant qu’il ne pensait pas que « l’avortement soit menacé dans notre pays », et arguant que la constitutionnalisation était donc inutile. Certains législateurs de droite ont exprimé des points de vue similaires, affirmant que le droit à l’avortement en France ne court pas de danger imminent.

S’adressant à l’Assemblée nationale lors des discussions parlementaires sur le projet de loi, le ministre de l’Égalité des genres Bergé a répondu à ces arguments, soulignant la montée des mouvements anti-avortement et les reculs du droit à l’avortement dans d’autres pays. Ces développements sonnent l’alarme parmi les militants français comme Bergé, soulignant la nécessité de sauvegarder de manière permanente le droit à l’avortement avant qu’un éventuel changement politique conservateur – qui se produit à travers le monde – ne rende cela impossible.

“Cette loi n’est pas qu’un symbole, car pour trop de femmes, ce droit est encore entravé… parce qu’insidieusement, partout dans le monde, ce droit recule”, a déclaré Bergé dans son discours. “Il n’y a aucune raison de croire que ce qui se passe autour de nous ne puisse pas se produire ici aussi, comme si nous étions à l’abri de toute forme de régression”, a-t-elle ajouté.

“C’est maintenant que nous devons protéger le plus fortement possible le droit à l’avortement en France”, a déclaré à CNN Gouffier Valent, le législateur en charge du projet de loi. “On ne souscrit pas d’assurance quand sa maison est déjà en feu”, a-t-il ajouté.

La décision de la France de constitutionnaliser l’avortement a été motivée en grande partie par un contexte mondial marqué par des reculs en matière de droits reproductifs. Ailleurs en Europe, des gouvernements de droite ont réprimé l’avortement ces dernières années.

En Europe de l’Est, la Hongrie et la Pologne ont récemment introduit des restrictions sur l’accès à l’avortement, mesures qui ont été fréquemment mentionnées par les législateurs français lors du débat à l’Assemblée nationale.

Dans le même temps, l’annulation de l’affaire Roe v. Wade aux États-Unis a amené de nombreuses Françaises à se demander si elles seraient les prochaines. Aujourd’hui, ils espèrent que la décision de la France de consacrer le droit à l’avortement pourra servir d’inspiration à l’étranger.

Barbara Pravi, une auteure-compositrice-interprète française qui a elle-même avorté à l’âge de 17 ans, a déclaré qu’elle voulait que les femmes du monde entier sachent qu’elles ne sont pas seules. “Je ne sais pas si les États-Unis verront la France comme une source d’inspiration, mais j’espère que cela pourra donner de l’espoir aux femmes de là-bas”, a-t-elle déclaré à CNN.

Certains estiment cependant que le projet de loi ne faciliterait pas l’accès à l’avortement sur le terrain, un problème croissant en particulier dans les régions rurales du pays. Sarah Durocher, présidente de Planning Familial, la branche française de Planned Parenthood International, a déclaré à CNN que « les femmes font état de réelles difficultés pour accéder à l’avortement. Certaines femmes doivent se déplacer d’une région à une autre pour avorter. Il y a une pénurie de médecins, les maternités et les cliniques locales d’avortement sont fermées.»

Pourtant, pour des personnes comme Pravi et pour les militants qui se sont battus pour ce projet de loi, il représente une mesure symbolique et révolutionnaire, qui affectera les attitudes à l’égard de l’avortement pour les générations à venir. La constitutionnalisation « change l’avis des gens », a déclaré Pravi à CNN. « Cela pourrait prendre… cinq, six, sept, peut-être 10 ans. Mais je sais que mes enfants ne réfléchiront jamais à la question [of] avortement.”

Gouffier Valent partage le sentiment de Pravi. Cette loi « signifie tout », a-t-il dit, « en raison du message que nous envoyons aux Français, femmes et hommes, pour les générations actuelles et futures… Et du message universel que nous voulons envoyer au monde entier pour la défense des droits des femmes ».

Ceci est une histoire en développement. Il sera mis à jour avec plus de détails.