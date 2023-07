La France en crise: Macron va réagir alors que les troubles s’abattent sur la nation après le meurtre d’un adolescent par la police

Commentez cette histoire Commentaire

Le président français Emmanuel Macron était sur le point d’annoncer vendredi des mesures pour faire face aux troubles généralisés qui sévissent dans son pays à la suite du meurtre par la police d’un adolescent dans la capitale plus tôt cette semaine. Macron, qui a écourté un voyage à Bruxelles, convoquait une réunion d’urgence du cabinet au palais de l’Élysée à Paris pour discuter des mesures visant à apaiser les tensions qui avaient vu des voitures incendiées, des pillages et des affrontements violents entre manifestants et policiers pour une troisième nuit.

Les manifestations se sont propagées de Paris à plusieurs villes françaises en dehors de la capitale depuis la mort d’un garçon de 17 ans identifié uniquement comme Nahel M, qui a été abattu par un policier après avoir été arrêté mardi lors d’un contrôle routier. L’officier a depuis été arrêté et a présenté des excuses à la famille du garçon.

« Toutes les options » étaient sur la table pour que le gouvernement rétablisse l’ordre, la Première ministre française Élisabeth Borne a dit plus tôt vendredi, qualifiant la violence de « intolérable et inexcusable », sur Twitter. Macron a également décrié les attaques contre la police et les dommages aux bâtiments publics comme «injustifiables» et ont appelé au calme.

La France détient des centaines de personnes au milieu des émeutes après le meurtre d’un adolescent par la police

Le ministère français de l’Intérieur a déclaré avoir déployé 40 000 agents à travers le pays et les villes avaient suspendu les transports publics et annoncé des couvre-feux. Près de 700 personnes ont été arrêtées ou détenues après une troisième nuit de manifestations, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dit tôt vendredi.

Des manifestations ont éclaté après que des vidéos de l’incident sont devenues virales en ligne en France cette semaine, semblant montrer deux policiers debout à côté d’une Mercedes AMG jaune à l’arrêt, avec au moins un officier pointant une arme à travers la fenêtre du conducteur. La voiture commence à démarrer et l’officier appuie sur la gâchette, à bout portant. Des images ultérieures montrent que la voiture, qui avait au moins deux autres passagers à part Nahel, s’est écrasée sur le bord de la route.

En photos: les routes et les bâtiments couvent après des manifestations chaotiques en France

Selon le récit de Pascal Prache, le procureur de la République, les agents avaient tenté de faire s’arrêter le chauffeur pour un contrôle de police, mais il s’était enfui. Après avoir poursuivi la voiture dans les rues de Nanterre, une banlieue ouest de Paris, les agents se sont arrêtés à côté de la voiture lorsqu’elle s’est arrêtée dans la circulation sur une artère principale.

La mère de Nahel, Mounia, vêtue d’un T-shirt blanc sur lequel on pouvait lire « Justice pour Nahel », a organisé jeudi une manifestation en sa mémoire, à laquelle ont participé des milliers de personnes. On pense que Nahel est d’origine algérienne et marocaine.

Des célébrités françaises, dont la star du football Kylian Mbappé et l’acteur Omar Sy, ont exprimé leur solidarité et leur indignation. Assa Traoré, dont le demi-frère Adama Traoré, un Noir de 24 ans décédé en garde à vue en 2016, a également diffusé une vidéo à l’appui, établissant des parallèles entre les affaires et dénonçant les brutalités policières et le racisme.

« Ce matin, il m’a fait un gros bisou. Il a dit: « Maman, je t’aime » », a déclaré la mère de Nahel, se souvenant de la dernière fois qu’elle a vu son fils vivant mardi. « Nous sommes partis en même temps – il est allé chercher un McDonald’s, je suis allé travailler comme tout le monde. Une heure plus tard, ils m’ont dit… que mon fils avait été abattu.

Les fusillades meurtrières sont beaucoup moins courantes en France qu’aux États-Unis, mais l’affaire a quand même suscité une indignation publique massive sans précédent dans le pays depuis le meurtre par la police de l’Américain George Floyd, qui a déclenché des manifestations mondiales en 2020 et déclenché une prise de conscience mondiale autour de la race et comportement policier.

Les militants français ont depuis exigé la fin de ce qu’ils appellent les tactiques policières discriminatoires qui ciblent de manière disproportionnée les minorités en France, principalement les personnes d’ascendance africaine et arabe.

Victoria Bisset, Annabelle Timsit, Niha Masih et Ruby Mellen ont contribué à ce rapport.