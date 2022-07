La France en a fait assez pour atteindre les quarts de finale de l’Euro. Mais fair-play envers la prometteuse “Turf Generation” islandaise

ROTHERHAM, Angleterre – Bien que la France ait un pedigree footballistique plus profond (et une population plus de 174 fois plus importante) que l’Islande, le jeu entre eux lors du match nul 1-1 de lundi était étonnamment comparable.

L’approche des deux équipes était similaire et leurs échecs se sont alignés dans la nuit au stade de New York, mais seule la France progresse vers les quarts de finale de l’Euro 2022.

La France a bien commencé le tournoi, peut-être même trop bien. Dans la première moitié de Les Bleues match d’ouverture de la phase de groupes contre l’Italie, leur performance était sublime. Il y avait aussi une part de chance pour la France, tout comme la défense de l’Italie était l’une des pires que l’équipe ait réussi de mémoire récente, mais le souvenir retentissant était de la façon délicieuse dont les vainqueurs avaient contrôlé le milieu de terrain et possédé le ballon.

Pourtant, c’est à ce moment-là que le jeu vraiment essoufflé de la France s’est terminé, l’équipe a été saccadée en seconde période contre l’Italie et ainsi de suite lors de leur deuxième match contre la Belgique. Perdre Marie-Antoinette Katoto contre les Belges a été difficile, mais la France avait la profondeur nécessaire pour sortir en force lors de la finale de la phase de groupes de lundi.

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait en prenant l’avantage 43 secondes après le début du match contre l’Islande. Mais encore une fois, c’est à ce moment-là que leur meilleur football a semblé s’estomper, avec leur incapacité à terminer le match après que le premier but de l’attaquant lyonnais Melvine Malard ait donné l’avantage à la France.

L’Islande a eu besoin de peu de temps pour se réadapter et s’est rapidement installée dans le match et a continué comme elle l’a fait tout le mois de juillet, déplaçant bien le ballon et l’acheminant vers ses femmes dangereuses. En entrant dans le match avec deux nuls sur deux, l’inquiétude pour l’Islande était la facilité avec laquelle ils auraient pu conclure deux victoires et leur progression avec un match à revendre, mais les buts avaient refusé de venir pour eux. À Rotherham, le même thème a continué.

Affichant presque autant d’attaques que la France, l’Islande n’a pu gérer que la moitié des tirs de son adversaire, ses finitions manquant frustrantement, le ballon envoyé juste à côté plus d’une fois. Même après avoir reçu un sursis d’exécution après que la France eut deux buts refusés – un pour un hors-jeu clair, un autre pour un handball balle à main (et les deux buts annulés après une intervention VAR) – l’Islande n’a pas pu faire tomber le ballon pour eux.

Avec une équipe polarisée entre jeunes et vieux, il est clair de voir la force de la jeunesse se manifester pour la petite nation, comme l’a déclaré la défenseuse vedette Glódís Perla Viggósdóttir à ESPN la semaine dernière :

“Je pense que nous obtenons une nouvelle génération de jeunes joueurs qui sont très bons avec le ballon. Nous les appelons la génération du gazon en Islande, parce qu’ils n’ont pas eu à jouer sur le s— herbe. Ils sont très bons avec le ballon et je pense que cela nous donne beaucoup.”

Inscrite comme l’une des joueuses à surveiller cet été, Sveindís Jane Jónsdóttir, 21 ans, a été à la hauteur de sa modeste facturation, pas tout à fait à son meilleur car l’Islande n’a pas tout à fait atteint son plein potentiel. Pourtant, ce n’est pas seulement Jónsdóttir qui joue dans son club de football en Frauen-Bundesliga allemande pour le VfL Wolfsburg, mais d’autres comme Karólína Lea Vilhjálmsdóttir — qui joue également en Allemagne, pour les rivaux de Wolfsburg, le Bayern Munich — qui a été l’une de celles à ravir et montrer un éclat de la magie qui se trouve en dessous.

A Rotherham, Agla María Albertsdóttir, 22 ans, a bien failli trouver la percée pour l’Islande après la pause après avoir contourné la défense française et lancé un effort sur le but de Pauline Peyraud-Magnin, réalisant un bel arrêt de la gardienne. Albertsdóttir, un autre qui a quitté la ligue islandaise à la recherche d’un meilleur football, la diaspora n’a profité qu’à l’équipe nationale, comme l’a déclaré Viggósdóttir après le match nul contre l’Italie.

“Nous avons plus de joueurs qui jouent dans les grands clubs d’Europe, ce qui signifie que vous jouez ces matchs plusieurs fois par an. Venir ici n’est pas une grande différence par rapport au moment où vous jouez avec votre club”, a déclaré Viggósdóttir. “Je pense que l’expérience fait une très grande différence. Maintenant, nous avons des joueurs expérimentés qui ont 20 ans, pas seulement ceux qui ont 30 ans.”

La France avance à l’Euro 2022 tandis que l’Islande, battant sans perdre un match, rentre chez elle. Alex Pantling/Getty Images

Pendant ce temps, à l’Academy Stadium de Manchester, les outsiders du groupe, la Belgique, ont pris une avance inattendue contre une équipe italienne qui ne faisait qu’empirer de minute en minute. Le but (et l’éventuelle victoire 1-0) a suffi à changer le classement du groupe et à laisser l’Islande en avoir besoin de deux contre la France, Okkar de Stelpurnar avoir été dépassé par les Red Flames.

Les choses sont rapidement allées de mal en pis pour l’Islande alors que Jónsdóttir a été expulsé avec une blessure à la jambe quelques instants après que l’équipe ait laissé passer une autre chance, cette fois de la capitaine Sara Björk Gunnarsdóttir qui a hoché la tête de peu.

Avec cette mentalité en évidence alors qu’ils continuaient à pousser, leurs efforts leur ont valu une pénalité profonde, profonde dans le temps d’arrêt, VAR venant à nouveau à leur aide, clarifiant une faute qui n’avait pas été ouvertement claire en temps réel. Le coup de pied converti par Dagný Brynjarsdóttir mais tout espoir qu’il a donné à l’Islande a été de courte durée, le match s’est terminé avant même que la France n’ait eu le temps de redémarrer.

Cela a cependant valu à l’Islande la distinction malheureuse d’être la seule équipe à avoir été éliminée de l’Euro sans avoir perdu un match, leur coup du chapeau de tirages au sort n’ayant pas suffi à les voir se qualifier pour les huit derniers.

“Je suis très déçu que nous n’ayons pas réussi mais en même temps je suis extrêmement fier de l’équipe”, a déclaré Viggósdóttir par la suite. “Je pense que nous avons joué un très bon match aujourd’hui, nous sommes invaincus dans le groupe. Mais malheureusement, cela n’a pas suffi.”

Dans la nuit, les deux équipes se sont rendues coupables de ne pas avoir pris leurs meilleures chances, la France risquant de se sentir lésée par l’intervention répétée de la VAR, mais l’avantage meurtrier dont elle se vantait contre l’Italie n’était pas au rendez-vous. L’entraîneur de France, Corinne Diacre, n’a pas présenté son onze le plus fort disponible, mais avec la responsabilité du sens collectif, elle devrait être en mesure de couper et de changer son équipe sans que cela n’altère sa force globale.

« Ce soir, j’ai pu donner du temps de jeu à d’autres joueurs, et ça s’est très bien passé. [also] n’ont pas de nouvelles blessures… et c’est important”, a déclaré Diacre. “Nous devons être plus cliniques. Si nous pouvions prendre toutes nos chances, ce serait beaucoup mieux. Mais ce qui compte, c’est de créer des occasions, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas marquer.”

Tout comme la cohésion d’équipe est essentielle pour la France, on peut en dire autant de l’Islande, comme Viggósdóttir l’avait dit avant le match :

“En tant que joueurs, nous voulons le meilleur les uns pour les autres. Nous n’avons pas les individus qui ne pensent qu’à eux-mêmes. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous soutenir mutuellement. Si quelqu’un a été battu, quelqu’un d’autre est là pour soutenir et je pense que c’est spécial et c’est une équipe pour laquelle je veux jouer et c’est tellement important.”

Le succès de la France en Angleterre cet été reste à voir, mais rien ne prouve que les choses s’annoncent bien pour l’Islande et sa Turf Generation.