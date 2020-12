Le régulateur médical français a donné son approbation pour l’utilisation du vaccin Pfizer / BioNTech en France après que l’Agence européenne des médicaments et la Commission européenne aient approuvé le vaccin plus tôt cette semaine.

Le vaccin Pfizer Covid-19, qui serait efficace à 95% contre le virus, a reçu le feu vert jeudi de la Haute Autorité de Santé (HAS), la Haute Autorité de Santé (HAS).

L’approbation nationale intervient après que l’Agence européenne des médicaments et la Commission européenne ont autorisé lundi l’utilisation du vaccin dans l’UE.

«Le vaccin BNT162b2 (Pfizer) peut être utilisé chez les personnes âgées de 16 ans et plus et y compris les personnes âgées en raison de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant». écrit la HAS.

Les premières doses de vaccins devraient arriver en France samedi, selon le ministre de la Santé Olivier Veran, le programme de vaccination de masse débutant dimanche.

« Plus grand » les livraisons de vaccins sont alors programmées pour « Fin décembre et début janvier. »

Aussi sur rt.com Le régulateur pharmaceutique de l’UE appelle à la prudence lors de l’administration du vaccin Pfizer / BioNTech aux femmes enceintes

La France sera parmi les premiers pays d’Europe à lancer sa campagne de vaccination contre Covid-19.

Le 27 décembre avait été annoncé comme la date de début de l’effort de vaccination de l’UE il y a quelques semaines.

Au moment où la France entamera son programme dimanche, le Royaume-Uni aura déjà vacciné des personnes contre le virus depuis trois semaines.

