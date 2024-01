“La France doit rester la France”, déclare Macron, alors qu’il expose sa vision pour contrer l’extrême droite | France

Emmanuel Macron veut réglementer le temps d’écran des enfants français, tester l’uniforme scolaire obligatoire et n’est pas contre que tous les élèves du primaire doivent apprendre l’hymne national, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, promettant un « bon sens » à la France.

Le président français, qui tente de limiter les gains potentiels de l’extrême droite aux élections européennes, a exposé sa vision pour les années à venir en se concentrant sur l’ordre public, l’éducation et la politique favorable aux entreprises, quelques jours après avoir nommé le plus jeune Premier ministre français de tous les temps. , Gabriel Attal.

Macron a déclaré que son projet était que « la France reste la France ». Il s’est concentré sur la lutte des électeurs à revenus faibles et moyens pour bien vivre et a promis de stimuler les entreprises en réduisant les formalités administratives, alors qu’il cherchait à mettre de côté les modifications contestées de l’année dernière sur les retraites et la loi sur l’immigration.

Macron a déclaré avoir récemment réuni des experts scientifiques pour leur demander de « déterminer le meilleur usage des écrans » pour les jeunes enfants. Il a déclaré que les familles françaises se sentaient perdues quant au temps que leurs enfants devraient consacrer à la télévision, au téléphone et à l’ordinateur. Il a déclaré que les experts scientifiques devraient donner des lignes directrices claires pour dire : « avant un certain âge, il n’est pas raisonnable de mettre un enfant devant un écran ».

Mais lorsqu’on lui a demandé quel âge et quelles restrictions potentielles, il a répondu qu’il ne pouvait pas le dire pour le moment. « Il pourrait y avoir des interdictions, il pourrait y avoir des restrictions », a-t-il déclaré.

Macron a confirmé que l’uniforme obligatoire serait testé dans une centaine d’écoles, ajoutant qu’il y aurait davantage de cours d’instruction civique et que tous les enfants du collège devraient avoir accès à des cours de théâtre.

Il a déclaré qu’il souhaitait œuvrer pour inverser la baisse du taux de natalité en France et mettre en place un programme national pour lutter contre l’augmentation de l’infertilité. Il a déclaré que le congé parental serait remanié, ce qui, selon lui, se traduirait par un meilleur salaire pendant une période de six mois pour l’un ou l’autre des parents.

Alors qu’il cherche à contrer le Rassemblement national d’extrême droite de Marine Le Pen, le plus grand parti d’opposition au parlement français, Macron a confirmé qu’il réduirait les impôts pour les revenus moyens. Cela fait partie de sa tentative de séduire les travailleurs français qui gagnent des salaires relativement modestes, mais trop élevés pour prétendre aux aides de l’État. Il a déclaré : « Il y a un angle mort en France, qui fait que beaucoup de nos compatriotes gagnent trop pour avoir de l’aide mais pas assez pour bien vivre. »

Il a déclaré que le parti de Le Pen n’avait aucun programme viable et n’avait pas dit la vérité aux électeurs. “Le Rassemblement national est devenu le parti de la colère facile”, a-t-il déclaré.

Macron a déclaré qu’il n’avait “aucun regret” d’avoir défendu la “présomption d’innocence” de l’acteur Gérard Depardieu, la star de cinéma faisant l’objet d’une enquête formelle pour viol et sous surveillance pour commentaires sexistes. Les féministes et les politiciens de gauche ont réagi avec indignation lorsque Macron a décrit le mois dernier Depardieu comme la cible d’une « chasse à l’homme ».

Macron a déclaré : « Si j’ai un regret, c’est de ne pas suffisamment insister sur l’importance de la parole des femmes victimes de ce type de violences. »

Macron a déclaré qu’il se rendrait en Ukraine le mois prochain pour finaliser un accord bilatéral de garantie de sécurité et que Paris livrerait des armes plus sophistiquées dans les semaines à venir.

Ce voyage intervient à un moment où des luttes politiques internes aux États-Unis et dans l’UE ont retardé deux programmes majeurs d’aide à l’Ukraine.

La France s’efforce de conclure un accord bilatéral de garantie de sécurité avec l’Ukraine pour l’aider à renforcer ses finances et sa défense contre la Russie en vue de dissuader Moscou de toute agression future.

Macron a déclaré que 40 missiles à longue portée Scalp et plusieurs centaines de bombes seraient livrés dans les semaines à venir.

“Avec ces livraisons, j’irai moi-même en Ukraine en février et finaliserai ces textes”, a déclaré Macron lors d’une conférence de presse, ajoutant que les Européens devraient s’assurer que l’Ukraine puisse continuer à se défendre contre la Russie.

Kiev cherche à maintenir les flux d’aide militaire et financière de ses alliés occidentaux après près de deux ans de lutte contre une invasion russe à grande échelle.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak était à Kiev la semaine dernière pour signer un nouvel accord de sécurité et annoncer une augmentation du financement militaire destiné à l’Ukraine pour acheter des drones, notamment des drones de surveillance, de frappe à longue portée et des drones maritimes.

Macron a déclaré que la Russie ne pouvait pas être autorisée à vaincre l’Ukraine, sinon la sécurité de l’Europe serait mise en danger.