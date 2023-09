La France doit rendre des comptes au milieu d’une vague de coups d’État en Afrique de l’Ouest

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait du bulletin d’information Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine. En Afrique de l’Ouest, les dominos ne cessent de tomber. À peine plus d’un mois s’est écoulé depuis que la garde présidentielle du Niger a renversé le gouvernement démocratiquement élu du pays, déclenchant une confrontation tendue entre une junte usurpatrice et la communauté internationale. Puis, cette semaine, les hauts gradés du Gabon ont renversé le président Ali Bongo, au pouvoir depuis longtemps, à la suite d’élections controversées. L’éviction du président gabonais, qui serait actuellement assigné à résidence, a marqué le septième coup d’État dans la région en l’espace de trois ans, avec des putschs au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La vague de coups d’État militaires a suscité de nombreuses inquiétudes selon lesquelles une forme de « contagion » politique risque de déstabiliser une partie entière du continent africain.

« Ma crainte s’est confirmée au Gabon que des imitateurs commencent à faire la même chose jusqu’à ce que cela soit arrêté », a déclaré jeudi le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, qui préside la CEDEAO, le principal organisme régional d’Afrique de l’Ouest.

Il existe de nombreuses différences contextuelles entre les différents putschs, mais ils partagent un dénominateur commun apparent et incontournable : la prévalence d’un sentiment anti-français conduisant à un rejet du statu quo politique. Dans une grande partie de l’Afrique de l’Ouest – et dans tous les pays de la région qui ont connu ces récentes prises de pouvoir antidémocratiques – la France est la vieille puissance coloniale. Les juntes qui ont balayé les régimes précédents ont utilisé comme arme le ressentiment à l’égard de l’héritage impérial profond et complexe de Paris, à la grande joie opportuniste de la Russie, qui a offert à la fois un soutien rhétorique et, dans certains cas, un soutien substantiel aux régimes putschistes.

Ce fut le cas au Burkina Faso et au Mali, où les soldats de maintien de la paix français ont été contraints de se retirer après que les juntes eurent clairement indiqué que leur présence n’était pas souhaitée. Et au Niger, longtemps la pièce maîtresse des efforts antiterroristes de la France dans le Sahel agité, la rhétorique anti-française abonde. Jeudi, la junte nationale a ordonné à la police d’expulser l’ambassadeur de France – une décision que les responsables de Paris, qui ne reconnaît que l’autorité du président déchu Mohamed Bazoum, ont déclaré qu’ils ne considéraient pas comme légitime.

La population nigérienne lutte pour sa vie quotidienne après le coup d’État

Pour le président français Emmanuel Macron, la situation doit être particulièrement préoccupante. Au cours de ses multiples visites en Afrique au cours de son mandat, il a prononcé discours après discours saluant l’avènement d’une nouvelle relation avec le continent, une relation qui dissiperait le lourd bagage du passé. En 2017, dans la capitale du Burkina Faso, Macron a appelé à renouveler les « partenariats » avec la région, exprimant son espoir d’investir dans l’éducation et les aspirations de la jeunesse du continent. Il y a six mois, lors d’un voyage qui comprenait une escale au Gabon, Macron déclarait que « les jours de la Françafrique sont bel et bien révolus » – une référence implicite à une longue histoire de France donnant la priorité à ses intérêts commerciaux et soutenant des régimes peu recommandables dans son pays. anciennes colonies.

Macron a également souligné un changement concret dans la stratégie de sécurité, expliquant comment les forces françaises déployées dans la région opéreraient désormais exclusivement aux côtés des forces locales. « Nous arrivons à la fin d’un cycle de l’histoire de France où les questions militaires étaient prédominantes en Afrique », a-t-il déclaré à Libreville, la capitale gabonaise, expression supplémentaire de sa volonté de changer l’atmosphère des relations avec les Etats africains.

Lundi, alors que les tensions continuaient de monter sur la suite à donner à la junte nigérienne, Macron s’est adressé à un rassemblement de diplomates français et a déploré « l’épidémie » de coups d’État qui sévissent dans la région. Pour cette raison, a-t-il soutenu, son gouvernement devait défendre la démocratie naissante du Niger. Moins de 48 heures plus tard, le coup d’État au Gabon avait lieu. Les putschistes ont justifié leur décision comme une réponse aux élections contestées du week-end dernier qui ont vu Bongo, dont la famille est au pouvoir depuis plus d’un demi-siècle, revendiquer un nouveau mandat.

Un sondeur britannique travaillant au Gabon a déclaré aux journalistes que Bongo était sur la bonne voie vers une victoire claire, quoique modeste. Mais l’entreprise a également noté la prévalence d’une attitude nettement anti-française au Gabon dans toutes les tranches d’âge, à l’exception de la classe supérieure pro-Paris du pays.

L’Occident considérait le Niger comme un rempart démocratique. Ensuite, un coup d’État a eu lieu.

Le Gabon, en théorie, a peu de points communs avec le Niger. Cette dernière est l’une des nations les plus pauvres du monde ; le premier, soutenu par la richesse pétrolière, compte parmi les pays les plus riches par habitant d’Afrique, même si une grande partie de ces richesses est concentrée entre une coterie d’élites politiques et économiques.

« Le putsch au Gabon a encore affaibli la position de la France dans son ancien territoire africain, même si la situation est différente dans ce pays d’Afrique centrale, gouverné pendant plus de cinq décennies par la famille Bongo », a rapporté Le Monde, un grand quotidien français. « Paris veut croire que les militaires derrière le coup d’État ne partagent pas la rhétorique anti-française de leurs homologues nigériens. »

Mais la France est profondément associée au statu quo enraciné de la dynastie Bongo et à la corruption présumée qui sous-tendait son règne. Cet héritage d’accommodement dans toute l’Afrique de l’Ouest, y compris le soutien aux putschistes et aux juntes précédentes, sape les convictions politiques de Macron et son plaidoyer en faveur d’un ordre démocratique.

« Les liens étroits qu’entretient la France avec les élites locales après l’indépendance et sa volonté passée d’agir en tant que puissance régionale gendarme pour soutenir les dirigeants, a lié sa fortune à la leur », a noté The Economist. Pour cette raison, ajoute-t-il, « l’incapacité des dirigeants impopulaires d’aujourd’hui à réduire la pauvreté ou à freiner la violence est facilement imputée à leur proximité avec la France ».

D’une certaine manière, la France est un bouc émissaire facile pour les militaires cyniques. Mais, a soutenu Michael Shurkin, de l’Atlantic Council, « que ce sentiment anti-français soit juste ou non n’a aucune importance. Les liens avec la France sont désormais devenus un baiser mortel pour les gouvernements africains.

Des décennies de projets de développement menés par l’Occident se sont également révélés largement inefficaces. « Le problème pour la France et ses alliés occidentaux, y compris les États-Unis, est que leurs énormes programmes d’aide – quelque 2 milliards de dollars par an en aide au développement rien qu’au Niger – ne les ont pas rendus plus populaires », a écrit la journaliste franco-algérienne Nabila Ramdani dans un éditorial. « Le chômage massif des jeunes et un taux d’analphabétisme de 60 pour cent ne sont que quelques-uns des problèmes endémiques imputés aux anciens maîtres coloniaux et à leurs associés. »

Alors que la crise au Niger s’éternise, ses voisins ouest-africains sont mis à l’épreuve

Pour certains observateurs, les événements des dernières semaines constituent un réveil brutal. Un groupe de législateurs de centre-droit au Parlement français a écrit une lettre à Macron en août, l’exhortant à reconsidérer le rôle de la France en Afrique alors que son influence diminue. « Aujourd’hui, la Françafrique d’hier est remplacée par la Russafrique militaire, par la Chinafrique économique ou l’Amérafricaine diplomatique », ont-ils déclaré, déplorant que « l’Afrique, continent ami, ne semble plus comprendre la France et conteste de plus en plus son rôle et sa présence ». »