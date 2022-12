L’UE doit éviter que le “suicide” ne s’enfonce plus profondément dans le conflit, selon Nicolas Dupont-Aignan

La France doit agir comme médiateur entre l’Ukraine et la Russie au lieu d’imposer des sanctions à Moscou et d’envoyer des armes à Kiev, a déclaré le législateur et ancien candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan. Il a également critiqué le président ukrainien Vladimir Zelensky et exhorté l’Europe à éviter “naufrage” dans le conflit.

« La France… devrait prendre ses distances et assumer le rôle d’arbitre. Car l’objectif de Zelensky n’est plus de défendre l’Ukraine, mais d’être un instrument de destruction de la Russie en sacrifiant son peuple. Dupont-Aignan, fondateur et dirigeant du parti de droite Debout la France (France Arise), a déclaré dimanche dans une interview accordée à plusieurs organes de presse français.

“C’est le moment de faire la paix, de trouver le compromis entre les deux parties et de calmer Zelensky”, a déclaré le politicien, ajoutant qu’il est “il est temps d’éviter le suicide de l’Europe”.

Je ne légitime pas l’agression russe. Je dis simplement qu’aujourd’hui les deux forces sont en train de s’épuiser, et l’Europe est en train de sombrer à leurs côtés.

Dupont-Aignan a fait valoir que c’est la France “devoir” à “défendre la souveraineté de l’Ukraine”, mais a insisté pour que Paris “Arrête absolument” imposer des sanctions économiques à la Russie et livrer des armes à l’Ukraine – ajoutant que cela devrait être fait “en échange d’un cessez-le-feu, et nous devons venir à la table des négociations.”

Lire la suite L’Otan doit préparer des “garanties de sécurité” pour la Russie – Macron

La France, ainsi que de nombreux autres pays occidentaux, a fourni à Kiev des armes lourdes, notamment des obusiers Caesar et des armes antichar MILAN. Le pays a également imposé des restrictions économiques radicales à Moscou.

Le président Emmanuel Macron a déclaré samedi que les États membres de l’OTAN pourraient avoir à offrir “garanties de sécurité” à la Russie lorsque Moscou et Kiev reprendront les négociations. Les pourparlers de paix ont effectivement échoué fin mars, la Russie accusant l’Ukraine de bloquer le processus.

Zelensky a depuis déclaré que Kiev était prête à reprendre les négociations si “L’intégrité territoriale de l’Ukraine est restaurée.” Le Kremlin a déclaré que ces conditions préalables étaient inacceptables car quatre anciens territoires ukrainiens sont devenus des parties de la Russie à la suite de référendums fin septembre.