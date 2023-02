La France dit vouloir des liens plus forts avec l’Algérie malgré le rappel de l’envoyé

Bien qu’Alger ait accusé Paris d’avoir orchestré l’évasion d’un militant qu’elle voulait arrêter, la France affirme qu’elle poursuivra ses efforts pour renforcer les liens.

L’Algérie a rappelé mercredi son ambassadeur à Paris.

La réaction d’Alger pourrait déclencher une nouvelle crise entre les pays après des mois de relations de plus en plus chaleureuses.

La France poursuivra ses efforts pour renforcer les liens avec l’Algérie alors qu’Alger accuse Paris mercredi d’avoir orchestré l’évasion d’un militant qu’elle souhaite arrêter, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

L’Algérie a rappelé mercredi son ambassadeur à Paris après qu’Amira Bouraoui, une militante des droits de l’homme détenue lors des manifestations de masse de 2019 en Algérie et libérée de prison en 2020, aurait pénétré illégalement en Tunisie après avoir échappé à la surveillance judiciaire algérienne, selon des médias algériens et français.

S’adressant aux journalistes, le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, François Delmas, a refusé de commenter les allégations spécifiques, mais a déclaré que Bouraoui, un ressortissant franco-tunisien, bénéficiait de la protection consulaire comme tous les ressortissants français.

La réaction d’Alger pourrait déclencher une nouvelle crise entre les pays après des mois de relations de plus en plus chaleureuses. Le président français Emmanuel Macron s’est rendu en Algérie l’année dernière, embrassant chaleureusement le président Abdelmadjid Tebboune lors d’un voyage qui a semblé tourner une page sur des années de relations difficiles.

Le puissant chef militaire algérien, Said Chengriha, a récemment passé trois jours à Paris pour discuter de questions militaires, notamment de la région africaine du Sahel, et a rencontré Macron. Tebboune devait se rendre à Paris plus tard cette année.

“Le rappel de l’ambassadeur est une décision algérienne, mais pour nous, nous avons l’intention de continuer à travailler pour approfondir nos relations bilatérales avec un partenariat renouvelé”, a déclaré Delmas.

Bouraoui a été arrêtée en Tunisie cette semaine et a fait face à une audience d’extradition, mais le juge a ordonné sa libération et elle a été autorisée à quitter le pays lundi.

Les médias français ont rapporté que sa libération et sa fuite vers la France résultaient de la pression diplomatique française sur la Tunisie.