Les remontées mécaniques françaises doivent rester fermées pendant au moins un mois, a annoncé lundi soir le bureau du Premier ministre.

La date de réouverture des remontées mécaniques des stations de ski du pays n’a pas été fixée.

Le bureau du Premier ministre Jean Castex a déclaré que «l’évolution de la situation sanitaire ne nous permet pas à ce stade de rouvrir les remontées mécaniques», fermées depuis le début de la saison en raison du verrouillage et de nouvelles restrictions.

Les entreprises de l’industrie qui dépendent du tourisme d’hiver, comme les magasins de matériel de ski, pourront bénéficier d’une aide financière.

Il survient alors que les infections, les hospitalisations et les décès au COVID-19 ont augmenté régulièrement en France ces dernières semaines.

De nombreux médecins ont appelé à une nouvelle fermeture à l’échelle nationale comme celles imposées dans plusieurs autres pays européens.

Vendredi, Castex a déclaré que les frontières seraient fermées aux pays extérieurs à l’UE dans le but de lutter contre l’aggravation de la situation sanitaire.

Il a mis en garde contre le « grand risque » des variantes du COVID-19 et a déclaré que le pays avait le temps d’empêcher un troisième verrouillage national. Tous les passagers arrivant de l’intérieur du bloc sont tenus de produire un test viral négatif.

La France avait déjà des limites sur les voyages transfrontaliers en raison du virus et a imposé des contrôles plus stricts dans les aéroports et les ports la semaine dernière.

La police de la gare du Nord à Paris a été vue en train de vérifier les documents des passagers et les certificats de test lundi.

Castex a ordonné de renforcer les contrôles de police de ceux qui violent Le couvre-feu de 12 heures en France, organiser des soirées secrètes ou rouvrir des restaurants au mépris d’un ordre de fermeture en vigueur depuis octobre.