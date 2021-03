La France dit que la Turquie a mis fin aux insultes, mais demande plus d’action pour réparer les relations diplomatiques fragiles

Le ministre français des Affaires étrangères a appelé à plus d’action de la part de la Turquie pour réparer les liens fragiles entre les deux nations, tout en acceptant qu’Ankara ait pris des mesures pour apaiser les tensions en cessant d’insulter Paris et l’Union européenne.

La Turquie et l’Union européenne ont été dans une guerre de mots ces derniers mois, alors que les tensions montent entre les deux parties, en particulier Ankara et Paris, sur l’approche du président français Emmanuel Macron pour lutter contre l’islam radical et l’extrémisme religieux au pays et à l’étranger.

En octobre 2020, le président Recep Tayyip Erdogan a remis en question l’état mental de Marcon, affirmant qu’il avait besoin d’un examen de la tête en raison de ses remarques sur «Séparatisme islamiste» et la non-condamnation des caricatures du prophète Mahomet. Le dirigeant turc est allé plus loin avec des attaques contre les dirigeants européens, les accusant d’être «Fascistes dans le vrai sens du monde» et en les appelant le «Maillon de la chaîne nazie».

En retour, Josep Borrell de l’UE a appelé les commentaires d’Erdogan « inacceptable » et a averti que ses actions pourraient créer un «Dangereuse spirale de confrontation» entre les deux côtés.

Les différends croissants ont été considérés comme un obstacle aux conversations diplomatiques entre les deux groupes, les responsables de l’UE critiquant Erdogan pour avoir attaqué à plusieurs reprises les nations européennes et leurs dirigeants.

Après une conversation entre Ergodan et Macron mardi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a salué la façon dont « Il n’y a plus d’insultes et le langage est plus rassurant », avec la Turquie et les pays occidentaux travaillant à produire une feuille de route pour normaliser les relations.

Des actions sont nécessaires et nous pourrons nous positionner lorsque ces actions seront menées. Pour l’instant, ce n’est qu’une action verbale.

Alors qu’un obstacle au renforcement des relations diplomatiques a été éliminé, le ministre français des Affaires étrangères a appelé à ce que la situation entre la Turquie et la Grèce au sujet de Chypre soit résolue avant que les conversations puissent continuer.

Plus précisément, Le Drian a déclaré que la Turquie devait retirer les navires de recherche des eaux autour de Chypre, ce qui est la dernière recrudescence des tensions dans le différend territorial de longue date entre Ankara et Athènes autour de qui a le droit d’occuper l’île.

Avant les propos de Le Drian, Erdogan a déclaré que la Turquie et la France pouvaient «Apporter des contributions significatives à la sécurité, à la stabilité et à la paix» s’ils s’engageaient dans une coopération. Le président turc a poursuivi en exprimant comment il espère que, suite à son appel avec Macron, Ankara et Paris «Peut agir en solidarité.»

