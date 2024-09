La France dit adieu à son été sportif lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques

Cette fois, c’est vraiment au revoir.

Une belle saison sportive qui a débuté sous une pluie battante le 26 juillet avec une remarquable cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris sur la Seine s’est achevée dimanche avec la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques dans un Stade de France détrempé.

Cela met un terme à deux Jeux consécutifs couronnés de succès qui ont captivé les fans et placé la barre très haut pour les autres. Bonne chance à Los Angeles en 2028.

Alors que le stade était illuminé des couleurs bleu, blanc et rouge du drapeau national français, un trompettiste a joué l’hymne national « La Marseillaise » et les porte-drapeaux paralympiques sont ensuite entrés dans le stade en portant des drapeaux nationaux au son de « Chariots of Fire » de Vangelis.

« Tout le monde peut voir à quoi ressemble un monde inclusif », a déclaré Tony Estanguet, le directeur des Jeux olympiques de Paris en 2024, dans son discours de clôture. « Désormais, il n’y a plus de retour en arrière possible. »

Les médaillés paralympiques Nicholas Bennett et Brianna Hennessy ont porté le drapeau canadien lors de la cérémonie de clôture de dimanche.

Bennett, un nageur, a remporté la première médaille d’or du Canada à Paris, l’une des trois médailles au total avec lesquelles il rentre chez lui, comprenant également une autre médaille d’or et une d’argent.

Le jeune homme de 20 ans originaire de Parksville, en Colombie-Britannique, qui souffre d’une déficience intellectuelle, est devenu le premier nageur canadien à remporter plusieurs médailles d’or aux mêmes Jeux depuis 2004.

Hennessy, une para-canoéiste, a remporté l’argent lors de sa première course samedi et peut à nouveau monter sur le podium lors de sa dernière épreuve dimanche.

La native d’Ottawa, âgée de 39 ans, n’a commencé à pratiquer son sport que pendant la pandémie. Après avoir échoué à monter sur le podium à Tokyo 2020, elle reviendra de Paris avec sa première médaille paralympique.

Avec un total final de 29 médailles remportées (10 d’or, 9 d’argent, 10 de bronze), le Canada a égalé sa performance impressionnante aux Jeux paralympiques d’été de 2016 à Rio.

REGARDER | Bennett, Hennessy portent le drapeau :

Les porte-drapeaux canadiens Bennett et Hennessy font leur entrée à la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024 Les médaillés paralympiques Nicholas Bennett et Brianna Hennessy du Canada traversent la scène principale lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024.



Le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, a déclaré que la France s’était surpassée en tant que pays hôte des deux Jeux.

« Paris 2024 a établi une référence pour tous les futurs Jeux paralympiques », a déclaré Parsons. « Pour un pays célèbre pour sa mode et sa cuisine, la France est désormais célèbre pour ses fans. »

La foule a applaudi au rythme d’un set de breakdance, avant que la lauréate d’un Tony Award, Ali Stroker, n’interprète l’hymne national américain dans le cadre du transfert à Los Angeles.

En 2019, Stroker est entrée dans l’histoire en devenant la première personne en fauteuil roulant à remporter un Tony Award pour son rôle d’Ado Annie dans la reprise à Broadway de « Oklahoma » de Rodgers et Hammerstein. Dans une autre partie de la retransmission à Los Angeles, le Venice Beach Skate Park s’est transformé en une scène à 360 degrés mettant en vedette des skateurs et des pilotes de motocross en fauteuil roulant.

La foule a ensuite rugi lorsque le célèbre compositeur de musique électronique français Jean-Michel Jarre a commencé à clôturer la cérémonie, qui était à nouveau dirigée par le directeur artistique Thomas Jolly.

À 76 ans, Jarre entonne des airs comme dans une boîte de nuit parisienne, sans se soucier de la pluie qui s’abat sur lui.

Jolly a voulu transformer le stade en une gigantesque soirée dansante à ciel ouvert. Plus de 20 DJ, dont Etienne de Crécy, Martin Solveig et Kavinsky, ont suivi les traces du précurseur Jarre dans un hommage à la musique électro française sur le thème « Journey of the Wave ».

Ou le geste d’adieu des 64 000 fans et de la ville elle-même aux plus de 4 000 athlètes paralympiques.

VIDÉO | Les porte-drapeaux canadiens discutent de l’honneur :

Bennett et Hennessy évoquent leur nomination comme porte-drapeaux du Canada Les médaillés paralympiques Nicholas Bennett et Brianna Hennessy du Canada discutent avec Benoît Huot de CBC Sports avant le début de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, a déclaré que la France s’était surpassée en tant que pays hôte des deux Jeux.

« Paris 2024 a établi une référence pour tous les futurs Jeux paralympiques », a déclaré Parsons. « Pour un pays célèbre pour sa mode et sa cuisine, la France est désormais célèbre pour ses fans. »

La foule a applaudi au rythme d’un set de breakdance, avant que la lauréate d’un Tony Award, Ali Stroker, n’interprète l’hymne national américain dans le cadre du transfert à Los Angeles.

REGARDEZ l L’animateur de CBC Sports, Scott Russell, fait ses adieux :

Scott Russell ému alors qu’il signe son dernier billet L’animateur primé de CBC Sports, Scott Russell, quitte définitivement son poste après près de 40 ans au sein de la société.

En 2019, Stroker est entrée dans l’histoire en devenant la première personne en fauteuil roulant à remporter un Tony Award pour son rôle d’Ado Annie dans la reprise à Broadway de « Oklahoma » de Rodgers et Hammerstein. Dans une autre partie de la retransmission à Los Angeles, le Venice Beach Skate Park s’est transformé en une scène à 360 degrés mettant en vedette des skateurs et des pilotes de motocross en fauteuil roulant.

La foule a ensuite rugi lorsque le célèbre compositeur de musique électronique français Jean-Michel Jarre a commencé à clôturer la cérémonie, qui était à nouveau dirigée par le directeur artistique Thomas Jolly.

À 76 ans, Jarre entonne des airs comme dans une boîte de nuit parisienne, sans se soucier de la pluie qui s’abat sur lui.

Jolly a voulu transformer le stade en une gigantesque soirée dansante à ciel ouvert. Plus de 20 DJ, dont Etienne de Crécy, Martin Solveig et Kavinsky, ont suivi les traces du précurseur Jarre dans un hommage à la musique électro française sur le thème « Journey of the Wave ».

Ou le geste d’adieu des 64 000 fans et de la ville elle-même aux plus de 4 000 athlètes paralympiques.

REGARDER Regardez un voyage musical d’images puissantes des Jeux Paralympiques de 2024 :

Retour musical sur quelques-uns des plus grands moments des Jeux Paralympiques de Paris 2024 Regardez un voyage musical d’images puissantes des Jeux paralympiques de 2024.



L’ambiance estivale se poursuit

Après le succès des Jeux olympiques qui ont mis en valeur le dynamisme des fans du monde entier et la beauté des sites emblématiques de la ville, certains doutaient que l’énergie se poursuive lors des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre.

Les doutes ont été dissipés grâce au soutien massif des athlètes. Les stades n’étaient pas tous complets, mais c’était aussi parce que la période des vacances d’été touchait à sa fin et que les enfants retournaient à l’école.

Un élan d’enthousiasme a vu la vente de 2,4 millions de billets sur les 2,8 millions — soit le deuxième chiffre le plus élevé après les 2,7 millions vendus aux Jeux de Londres en 2012 — et c’était un véritable exploit si l’on considère qu’à la fin juin, seulement 1 million de billets avaient été vendus.

De larges pans de Parisiens ont quitté – certains disent fui – la ville en raison des inquiétudes suscitées par le chaos du trafic, les bouleversements politiques, les tensions sociales et les craintes croissantes concernant la sécurité.

Mais les locaux restés ou les supporters français venus d’autres villes ont apporté un soutien énorme à leurs athlètes pendant les deux Jeux.

« Avec les Jeux, on a retrouvé notre créativité », a déclaré Estanguet, ancien champion olympique de canoë-kayak. « La France qui sourit, qui s’aime ».

Succès français sur et en dehors de la piste

Aux Jeux olympiques, la France a remporté 16 médailles d’or parmi ses 64 médailles, terminant cinquième au classement général, et elle a remporté 75 médailles au total aux Jeux paralympiques.

Les Jeux ont été un succès pour le président français Emmanuel Macron. Les transports ont bien fonctionné, il y a eu très peu de problèmes d’organisation et les problèmes de sécurité ont été apaisés, la police s’est même livrée à des plaisanteries amicales ou a posé pour des photos avec les fans, une rareté en France.

Il reste à voir combien de temps ce sentiment de bien-être perdure.

Un premier signe avant-coureur est apparu samedi, lorsque des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la nomination par le président d’un nouveau Premier ministre conservateur.

Macron a été quelques fois hué lorsqu’il a été présenté au début de la cérémonie.

Plus ça change, comme dit le dicton français.