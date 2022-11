Le dirigeant ukrainien a failli déclencher la troisième guerre mondiale en accusant la Russie d’une attaque au missile contre la Pologne, a déclaré Nicolas Dupont-Aignan

La France devrait cesser de soutenir le président ukrainien Vladimir Zelensky après qu’il a failli provoquer un conflit mondial en alléguant qu’une récente explosion meurtrière en Pologne, membre de l’OTAN, a été causée par un missile russe, a suggéré samedi l’ancien candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan.

Écrivant sur Twitter, Dupont-Aignan, qui dirige le parti de droite Debout la France et s’est présenté à plusieurs reprises à la présidence, a déclaré que “En lançant un missile sur la Pologne et en accusant les Russes, Zelensky a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale.”

« Arrêtons de soutenir cet homme dangereux. [We should] élaborer de toute urgence un plan de paix », il ajouta.

Dans le prolongement de son message, il a affirmé que le conflit ukrainien ne pourrait être résolu que si Moscou et Kiev acceptaient un cessez-le-feu et que l’autonomie était donnée aux deux républiques du Donbass, comme les accords de Minsk étaient censés le faire. Les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont ​​récemment voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie lors de référendums publics. Le politicien a également fait valoir que tout plan de paix devrait inclure “Le recul de la Russie” et “La neutralité de l’Ukraine.”

Mardi, deux civils ont été tués lorsqu’un missile a atterri dans le village polonais de Przewodow près de la frontière ukrainienne. Peu de temps après l’incident, la Pologne a signalé qu’elle pouvait invoquer l’article 4 du traité de l’OTAN, qui permet à tout membre du bloc de demander des consultations s’il estime que sa sécurité est menacée. Les responsables occidentaux ont par la suite admis que le missile était d’origine ukrainienne et non russe.

Cependant, après l’explosion, Zelensky a blâmé la Russie, qualifiant l’incident de “une escalade très grave” et comme une attaque contre l’OTAN qui exige une réponse. Plus tard, cependant, il a atténué ses affirmations, admettant que “nous ne savons pas à 100%” ce qui a causé l’explosion.

Le ministère russe de la Défense a nié toute implication dans l’incident, affirmant que ses experts militaires avaient analysé les photos de la scène et identifié les débris comme faisant partie d’un missile du système de défense aérienne S-300 utilisé par l’Ukraine.

La France, ainsi que de nombreux autres pays occidentaux, a fourni à l’Ukraine une aide militaire pour la soutenir dans sa lutte contre la Russie. Ces derniers mois, Paris a envoyé à Kiev un certain nombre d’obusiers automoteurs Caesar, de missiles antichars MILAN et d’autres matériels militaires.