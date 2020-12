Mais le gouvernement a également eu du mal à contrôler le message derrière la législation, qui, entre autres, abolirait les certificats de virginité, contrôlerait étroitement l’enseignement à domicile et interdirait aux travailleurs du secteur public de porter des vêtements religieux sur le lieu de travail.

Le président Emmanuel Macron a d’abord exposé l’idée derrière le projet de loi dans un long discours nuancé en octobre qui a fait appel à la fois à la gauche et à la droite politiques.

Mais dans plusieurs déclarations publiques depuis lors, les ministres de son cabinet ont assombri son message, ciblant des choses comme la viande halal et «l’islamo-gauchisme» dans les universités françaises. Macron a du mal à assurer aux critiques que le projet de loi ne cible que l’extrémisme islamiste, pas l’islam en général.

Dès le départ, une question importante pour les musulmans français et les défenseurs des libertés civiles a été la différence entre «islam» et «islamisme». Mais le texte du projet de loi ne contient ni ne définit le terme.

Le gouvernement déclare que l’utilisation du terme « islamisme » n’est pas nécessaire car l’idée derrière la loi proposée est plus élevée et défend « l’incarnation des principes républicains », selon les mots d’un conseiller de Macron qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. dans selon les protocoles de l’Élysée, siège du président.

Macron a été durement critiqué pour ses efforts par le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre pakistanais Imran Khan, entre autres, qui accusent le président français d’attaquer les musulmans en général. Le gouvernement français a rejeté cette critique comme une politique cynique.

L’annonce du gouvernement français intervient à l’occasion du 115e anniversaire de la loi française de 1905 consacrant la laïcité ou «laïcité», peut-être la loi la plus chère de l’histoire de la république. Cette loi garantit la liberté de conscience – la liberté de croire ou de ne pas croire – la neutralité de l’État et la liberté de la contrainte religieuse.

Les sondages d’opinion montrent que le public français soutient massivement la campagne du gouvernement contre le séparatisme. Dans un sondage d’octobre, réalisé après le premier discours de Macron par le bureau de vote de l’IFOP pour CNews et Sud Radio, 87 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que la lutte contre le séparatisme était « une priorité absolue » ou « importante ».

« Le gouvernement ne cible pas les formes non religieuses de séparatisme – sa cible claire est l’islam », a déclaré Rim-Sarah Alouane, expert des libertés religieuses en France. « Mais comme on ne peut pas légiférer contre une religion particulière – cela serait considéré comme discriminatoire et inconstitutionnel – nous le formulons assez largement pour plaire à tout le monde. »