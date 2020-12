Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que ceux dont le projet est de «diviser et répandre la haine et la violence» sont au cœur du «séparatisme».

Dans une interview au journal Le Monde, il a déclaré que la nature d’une loi est durable et s’appliquerait à toute idéologie politique qui menace les valeurs françaises, «même si c’est l’islamisme radical aujourd’hui que nous avons par tous les moyens. essayez de vous battre. «

Castex et d’autres soutiennent que ni l’Islam en tant que religion ni les musulmans traditionnels ne sont visés par le projet de loi. Ni l’un ni l’autre n’est mentionné dans le texte, qui comprend une cinquantaine d’articles destinés à permettre une meilleure surveillance des mosquées, des associations, des services publics et des écoles. L’objectif est de restreindre l’espace où les radicaux peuvent opérer et de garantir la garantie des valeurs françaises, y compris la laïcité.