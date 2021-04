L’application TousAntiCovid devrait faire ses débuts jeudi prochain, un an après que le concept ait été conçu à Bruxelles pour servir de cadre de base à un programme de recherche des contacts et à un passeport d’immunité pour la France. À l’avenir, il sera étendu pour inclure également les données sur les vaccins, les informations pertinentes étant stockées sur les smartphones des utilisateurs.

Pendant l’essai, les voyageurs seront enregistrés au fur et à mesure de leur passage par les points de correspondance en Corse et dans les départements d’outre-mer (similaires aux départements) en France. Paris espère que la conception confirmera non seulement le statut de test positif ou négatif des utilisateurs, mais suivra également leur statut vaccinal.

À partir du 29 avril, le système d’essai peut être utilisé pour vérifier si le transporteur a été vacciné ou non, a déclaré mardi un responsable au Monde. Le système servira par la suite comme une partie d’un « renforcé, consolidé et standardisé”Système paneuropéen, selon le ministre de la Transition numérique Cedric O, qui a été en contact avec d’autres pays et de grandes compagnies aériennes dans le but de mettre en place un système fonctionnel et sans problème.

Le commissaire européen à la justice Didier Reynders a qualifié le système de «certificat vert numérique», Utilisant une terminologie similaire à celle utilisée en Israël, et a suggéré qu’il sera complètement opérationnel le 21 juin. Il a exprimé la nécessité de le déployer le plus rapidement possible, compte tenu du marasme économique qui s’est emparé du sud de la France, traditionnellement un haut lieu touristique mais actuellement sur glace en raison de la pandémie. Dans sa forme actuelle, les détenteurs de laissez-passer qui passent un test Covid-19 recevront un message texte qu’ils pourront imprimer ou stocker dans leur application TousAntiCovid, simplifiant ainsi la facilité d’entrée dans le département souhaité.

en incluant leur nom, la date et le type de vaccin ou de test qu’ils ont pris, ainsi que des détails sur le médecin qui les a testés. Les informations peuvent être recoupées avec une base de données nationale.

Les responsables impliqués ont délibérément évité de qualifier le programme de «passeport vaccinal», De peur qu’il ne s’enflamme ou n’effraie les Français qui sont dérangés par l’idée d’un passeport vaccinal – bien que l’on ne sache pas ce que ces personnes sont censées faire une fois confrontées au passeport vaccinal proprement dit, car il n’y a guère d’autre manière de décrire il.

TousAntiCovid est similaire au passeport pilote de vaccination américain déployé à New York plus tôt ce mois-ci, un certificat appelé Excelsior Pass, qui n’offre finalement que très peu, si ce n’est la tranquillité d’esprit promise à l’avenir que le titulaire pourra facilement passer les points de contrôle une fois de plus. Les États américains montent à bord de l’express de vaccination. Cependant, contrairement à l’Europe, les États-Unis ont déjà vu une poignée d’États proposer d’interdire les certificats électroniques – ou de les interdire purement et simplement par décret – créant un pli potentiel dans le déploiement d’un système de passeport vaccinal à l’échelle nationale aux États-Unis.

Les Français ont déjà exclu l’utilisation de TousAntiCovid pour contrôler l’entrée dans les bars et restaurants, bien qu’il ait été approuvé pour une utilisation dans « concerts, festivals, [or] salons professionnels. » Le Danemark travaillerait sur un système similaire, et alors que les citoyens du pays sont descendus dans la rue par milliers pour manifester contre ce que beaucoup considèrent comme des mesures de type État policier, Copenhague espère que le système sera déployé d’ici l’été. L’utilisation de ces systèmes de vaccination obligatoires s’est avérée extrêmement polarisante à travers l’Europe, environ la moitié de la population insistant sur le fait que de telles mesures de sécurité sont essentielles pour rouvrir la société en toute sécurité, et l’autre moitié avertissant qu’elles ouvriront la porte à un nouveau totalitarisme désastreux.

