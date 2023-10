La France déploie 7 000 soldats après une attaque meurtrière au couteau dans une école alors que le Louvre est évacué après menace | Nouvelles du monde

La France va déployer 7 000 soldats pour renforcer les patrouilles de sécurité après qu’un attentat terroriste a tué un professeur d’école et en a blessé trois autres, a annoncé la présidence, tandis que le Louvre a été évacué suite à une menace.

Le musée à Paris fermé tôt samedi car il avait reçu une menace écrite. Personne n’a été blessé et cette décision est liée à la décision du gouvernement de placer la France au niveau d’alerte de sécurité le plus élevé.

La police a arrêté un Tchétchène d’origine russe peu après l’attaque de vendredi dans un lycée de la ville d’Arras, au nord-est du pays, à 185 km au nord de Paris.

celui de la France Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que l’attaque islamiste présumée était liée à le conflit entre Israël et le Hamas.

Les autorités antiterroristes enquêtent sur ces attaques à l’arme blanche et plusieurs personnes ont été arrêtées, ont indiqué les procureurs.

Le suspect, âgé de 20 ans, identifié par les procureurs comme étant Mohamed M, est un Tchétchène qui avait fréquenté l’école et qui était récemment surveillé par les services de renseignement pour radicalisation.

Il avait été arrêté jeudi pour être interrogé sur la base de l’écoute de ses appels téléphoniques ces derniers jours, mais les enquêteurs n’ont trouvé aucun signe indiquant qu’il préparait un attentat, a indiqué M. Darmanin.

Il a indiqué que les autorités ont arrêté 12 personnes à proximité d’écoles ou de lieux de culte depuis l’attaque du Hamas contre Israël, dont certaines étaient armées et se préparaient à agir. La France a renforcé cette semaine la sécurité de centaines de sites juifs à travers le pays.

Le gouvernement a souligné l’alerte nationale à la menace et le président Emmanuel Macron a ordonné aux forces françaises de se mobiliser d’ici lundi soir et jusqu’à nouvel ordre pour renforcer la sécurité et la vigilance autour de la France, a indiqué son bureau.

La posture de menace « Attaque d’urgence » permet au gouvernement de mobiliser temporairement les militaires pour protéger les lieux publics.

En savoir plus:

Israël lance des « raids localisés » à Gaza

Des documents « top secrets » suggèrent que l’attaque du Hamas pourrait être planifiée depuis un an

Image:

La police française sécurise les lieux à Arras



Image:

Un policier tient un fusil d’assaut devant le lycée Gambetta d’Arras. Photo : AP





Deux restent dans un état critique

L’homme tué dans l’attaque était Dominique Bernard, professeur de français. Un autre enseignant et un agent de sécurité ont également été grièvement blessés par cette attaque, a indiqué la police. Le procureur antiterroriste a déclaré qu’un employé de nettoyage avait également été blessé.

Certains enfants et membres du personnel sont rentrés à l’école Gambetta-Carnot samedi matin alors que la police montait la garde.

Les cours ont été annulés, mais l’école a rouvert ses portes à ceux qui souhaitaient se rassembler ou chercher du soutien.

Image:

Le président français Emmanuel Macron s’adresse aux médias après l’attaque au couteau. Photo : AP





Annonçant la réouverture de l’école samedi, M. Macron a exhorté le peuple français à « rester uni ».

« Le choix a été fait de ne pas céder à la terreur », a-t-il déclaré. « Nous ne devons laisser rien nous diviser et nous devons nous rappeler que l’école et la transmission des savoirs sont au cœur de cette lutte contre l’ignorance. »