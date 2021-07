La France dénonce les règles de quarantaine britanniques «discriminatoires» car les voyageurs doivent subir un isolement malgré les dérogations pour les arrivées de l’UE et des États-Unis

Lors d’une interview avec le média LCI jeudi, le secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, a exprimé sa condamnation de l’exclusion de la France des dérogations du Royaume-Uni aux exigences de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés.

« C’est scientifiquement infondé. C’est une décision discriminatoire… envers les Français, car tous les Européens, même originaires de pays dont la situation sanitaire est plus difficile que la nôtre – à cause de la variante Delta ou autre – ne sont pas, ou plus concernés, par la quarantaine », expliqua Beaune.

Le gouvernement britannique soutient que la décision de maintenir la quarantaine de 10 jours pour les voyageurs en provenance de France est basée sur la prévalence de la variante bêta, qui a été découverte pour la première fois en Afrique du Sud. Cependant, Beaune a fait valoir qu’une telle inquiétude est « excessif et franchement incompréhensible », précisant que la souche Beta ne représente que 5% des cas en France, principalement dans le territoire d’outre-mer La Réunion.

Les commentaires du ministre interviennent après que l’Angleterre a annoncé mercredi la levée d’une exigence de quarantaine pour les voyageurs à double piqûre en provenance des États-Unis et de l’UE, à partir du 2 août. L’Écosse et le Pays de Galles ont emboîté le pas et ont levé l’exigence de quarantaine. Cependant, la France était le seul pays du bloc européen à ne pas figurer sur la liste britannique.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les règles de voyage pour la France seront revues à « la fin de la semaine prochaine. »

La France a interdit les voyages non essentiels en provenance du Royaume-Uni, en raison de la prévalence de la variante Delta hautement contagieuse, fin mai. Les Britanniques qui y arrivaient devaient également subir une quarantaine d’une semaine. En vertu des règles actuelles, les voyageurs entièrement vaccinés en provenance du Royaume-Uni peuvent entrer en France pour des voyages non essentiels et peuvent ignorer la quarantaine.

