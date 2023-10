La France découragée alors que le pays hôte est éliminé par l’Afrique du Sud lors de la classique de la Coupe du monde de rugby

La France, pays hôte, a été éliminée de la Coupe du monde de rugby, s’inclinant 29-28 lors d’un classique contre l’Afrique du Sud, championne du monde, au Stade de France.

Les joueurs français se sont effondrés au sol alors que leurs rêves de Coupe du monde sont partis en fumée après la fin des quarts de finale dans ce qui était un match inoubliable.

6 L’Afrique du Sud s’est brillamment battue pour remporter la victoire Crédit : Getty

6 Et l’attente de la France pour devenir championne du monde continue Crédit : AFP

La récompense de l’Afrique du Sud pour sa victoire acharnée est une demi-finale contre l’Angleterre samedi dans ce qui est une répétition de la finale de 2019.

L’autre demi-finale verra la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, affronter l’Argentine vendredi soir.

Lors d’une soirée endiablée où le capitaine talismanique de la France Antoine Dupont a fait son retour très médiatisé suite à une pommette cassée – arborant une casquette de mêlée – les Bleus ont été battus 29-28 alors que les Boks provocants ont tenu bon pour organiser une confrontation en demi-finale avec l’Angleterre. au même endroit samedi prochain.

Après avoir subi l’hostilité du public français lors de sa défaite de justesse à Marseille en novembre dernier, l’Afrique du Sud s’est entraînée avec le bruit de fond des haut-parleurs avant le quart de finale.

Les efforts des Boks pour lutter contre l’impact du soutien partisan à domicile ont cependant semblé vains dans les premiers instants, car les Français ont démarré comme un train et ont menacé d’emporter leurs adversaires.

Les Bleus – qui visaient une 19e victoire consécutive à domicile – ont signalé leur intention dès le début et Louis Bielle-Biarrey était désespérément sur le point de marquer dès la deuxième minute, mais il était tout simplement incapable d’avoir une main suffisamment ferme sur le ballon pour le forcer à descendre après avoir récupéré le ballon. lui-même au-delà de la ligne de gauche.

Les Français ont cependant gardé le pied au sol et ont ravi leurs supporters dès la quatrième minute alors que le pilier Cyril Baille se précipitait pour une arrivée facile sur la droite après un maul féroce vers la ligne après un alignement rapide. . Thomas Ramos a ajouté les figurants.

L’Afrique du Sud, faisant appel à la détermination des champions, a réussi à endiguer la marée bleue et à prendre pied dans le jeu. Ils ont égalisé les choses à partir de rien alors qu’une balle haute par-dessus rebondissait gentiment pour Kurt-Lee Arendse, qui a franchi la ligne, avec Manie Libbok ajoutant la conversion.

6 La France a démarré comme un train et a pris très tôt les devants Crédit : Getty

6 Mais les visiteurs ont riposté instantanément Crédit : Getty

Ramos a tenté de ramener les Français devant avec une tentative de penalty juste avant la ligne médiane, mais il lui manquait la distance requise.

Remarquablement, ce sont les Boks qui ont pris l’avantage à la 18e minute lorsque Damian de Allende s’est frayé un chemin à la deuxième tentative. Libbok – dont les coups de pied incohérents sont devenus un sujet de discussion dans ce tournoi – n’était pas cadré lors de la conversion.

Le départ endiablé s’est poursuivi lorsque le talonneur français Peato Mauvaka s’est frayé un chemin sur la droite pour le quatrième essai de la soirée à la 22e minute. Pour ajouter au drame, la tentative de conversion de Ramos a été brillamment réprimée par Cheslin Kolbe.

Cela s’est finalement révélé crucial et Kolbe, au talon d’avion, a eu un autre impact important à l’autre bout du terrain cinq minutes plus tard en devançant deux poursuivants français pour atteindre un coup de pied intelligent de Jesse Kriel et se précipiter sur la gauche. Cette fois, Libbok était au rendez-vous avec sa conversion.

Les Français ont de nouveau égalisé juste après la demi-heure lorsque le pilier Baille a poussé pour son deuxième score, avec la conversion de Ramos.

Les Boks ont subi un coup dur à la fin de la première mi-temps lorsque le deuxième ligne Eben Etzebeth a reçu un carton jaune pour un tacle frontal sur Uini Atonio. Ramos a tiré le penalty qui en a résulté pour assurer aux Français une avance de 22-19 à la fin de l’une des 40 minutes les plus exaltantes de l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby.

L’Afrique du Sud a changé sa paire de demi-arrières au début de la seconde période en envoyant Handre Pollard et Faf de Klerk pour Libbok et Cobus Reinach, peu de temps avant le retour d’Etzebeth sans aucun dommage supplémentaire au tableau d’affichage en son absence.

Le rythme du match s’étant calmé, Ramos a porté l’avance française à six points avec un autre penalty à la 54e minute.

Cependant, le caractère sens dessus dessous de cette rencontre titanesque a continué et – alors que la France semblait avoir un certain contrôle – les Boks ont pris un point d’avance à la 67e minute quand Etzebeth a forcé le septième essai de la soirée, transformé par Pollard. Et deux minutes plus tard, Pollard a donné quatre points d’avance à son équipe sur penalty.

Ramos a réduit l’écart à un point avec son propre coup de pied à la 72e minute, organisant une finale en tribune, mais les Français n’ont pas réussi à obtenir un score final alors que leurs rêves d’une première Coupe du monde à domicile se sont éteints.

6 Etzebeth a été éliminé en première mi-temps mais s’est avéré être le héros à la fin. Crédit : AFP