ATLANTA (AP) – La France veut que le monde sache qu’elle n’a pas oublié Andrew Young.

L’ancien maire d’Atlanta, ambassadeur auprès des Nations Unies sous le président Jimmy Carter et ancien confident de Martin Luther King Jr. a été encore honoré jeudi par la France, Young étant promu au grade d’officier de la Légion d’honneur du pays.

Laurent Bili, l’ambassadeur de France aux États-Unis, a décerné jeudi ce nouveau grade à Young, 91 ans, attribuant son travail pour mettre fin à la ségrégation raciale « et ouvrir la voie à une Amérique plus juste ». Bili a également souligné le plaidoyer de Young en faveur des droits de l’homme et ses efforts pour régler une guerre dans ce qui est aujourd’hui le Zimbabwe, mettant ainsi fin au règne de la minorité blanche.

Le président Emmanuel Macron a promu Young en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle aux droits de l’homme et à l’égalité.

« Ambassadeur Young, vous êtes une légende vivante », a déclaré Bili jeudi. « Votre nom est inscrit à jamais dans l’histoire du mouvement américain des droits civiques. Depuis des décennies maintenant, vous œuvrez en faveur de la paix et de la justice dans le monde entier.

La France décrit la Légion d’honneur, fondée par Napoléon Bonaparte, comme sa plus haute distinction, décernée aux citoyens de France et d’autres pays qui ont servi la France ou défendu ses idéaux.

La récompense de jeudi est intervenue près de 40 ans après que le président français François Mitterrand ait initialement intronisé Young dans l’ordre lors d’une visite à Atlanta en 1984, lorsque Mitterrand avait également déposé une couronne de fleurs sur la tombe de Martin Luther King Jr. Young était alors maire, promouvant une économie politique de développement fondée en partie sur les liens internationaux.

« Il y a eu ce partenariat dans les démocraties qui a contribué à changer le monde et à en faire une économie mondiale comme celle que nous avons aujourd’hui », a déclaré Young jeudi après avoir été honoré. « C’est ce qui a fait fonctionner Atlanta. »

Young a régalé Bili avant la cérémonie en lui racontant comment il avait rencontré Mitterrand pour la première fois à la fin des années 1950, alors que Young se rendait en France en tant qu’employé du Conseil national des Églises.

Jeff Amy, Associated Press