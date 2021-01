PARIS – L’approche prudente de la France concernant le déploiement de son vaccin contre le virus semble s’être retournée contre lui, ne laissant que quelques centaines de personnes vaccinées après la première semaine et ravivant la colère face à la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus.

Le président Emmanuel Macron tient une réunion spéciale avec les hauts responsables du gouvernement lundi après-midi pour aborder la stratégie vaccinale et d’autres développements viraux.

En France, un pays de 67 millions d’habitants, seulement 516 personnes ont été vaccinées au cours des six premiers jours, tandis que le total de la première semaine en Allemagne a dépassé 200 000 et celui de l’Italie plus de 100 000. Des millions, quant à eux, ont été vaccinés aux États-Unis et en Chine.

La lenteur du déploiement des vaccins est imputée à une mauvaise gestion et à des pénuries de personnel pendant les vacances de fin d’année – ainsi qu’à une politique de consentement complexe conçue pour répondre au large scepticisme vis-à-vis du public français.

Les médecins et les politiciens de l’opposition ont plaidé lundi pour un accès plus rapide aux vaccins.

«C’est un scandale d’État», a déclaré Jean Rottner, président de la région Grand-Est de l’est de la France, où les infections augmentent et certains hôpitaux sont débordés. «Se faire vacciner devient plus compliqué que d’acheter une voiture.»

___

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

– Le Royaume-Uni fait un grand pas en avant sur le front des vaccins et commence à distribuer les premiers vaccins contre le coronavirus d’Oxford-AstraZeneca

– Le Congrès s’est réuni pour une nouvelle session, avec des protocoles COVID-19 stricts en place

– Fauci dit qu’un taux de vaccination plus rapide offre une « lueur d’espoir », affirme que l’engagement de Biden de 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours est réalisable

– Les vaccins sont une pensée lointaine en Somalie, où le coronavirus se propage sans que rien ne soit fait pour l’arrêter

– Suivez la couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic, https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

BRUXELLES – La Belgique intensifie sa campagne de vaccination contre le coronavirus dans les maisons de retraite, où plus de la moitié de tous les décès dus au COVID-19 dans le pays ont été enregistrés.

L’histoire continue

Au milieu de vives critiques sur sa lenteur dans le déploiement des vaccins, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a déclaré lundi que 87000 injections seraient administrées chaque semaine aux résidents et au personnel des maisons de retraite.

S’adressant à la radio RTL, Vandenbroucke a déclaré que la Belgique avait adopté une approche prudente dans le déploiement des vaccins et avait fait de la sécurité une priorité, ajoutant que les problèmes logistiques dus aux températures extrêmement froides nécessaires pour le vaccin Pfizer-BioNTech n’avaient pas aidé.

Vandenbroucke s’est félicité du taux élevé de vaccination jusqu’à présent, avec environ 85% des résidents des maisons de retraite prêts à se faire vacciner.

Le mois dernier, Amnesty International a déclaré que les autorités belges avaient «abandonné» des milliers de personnes âgées décédées dans des maisons de retraite pendant la pandémie à la suite d’une enquête dans laquelle le groupe avait cité «des violations des droits humains».

Et la semaine dernière, les autorités ont déclaré que 27 personnes âgées étaient décédées dans une épidémie dans une maison de retraite belge à la suite d’une fête très répandue de St. Nick. L’un des pays les plus durement touchés d’Europe, la Belgique a signalé plus de 19700 décès liés au virus.

__

LONDRES – La Grande-Bretagne a franchi lundi un autre pas de géant dans la lutte contre le COVID-19, intensifiant son programme de vaccination en donnant les premiers vaccins au monde à partir du vaccin créé par l’Université d’Oxford et le géant pharmaceutique AstraZeneca.

Le patient dialysé Brian Pinker, 82 ans, a été le premier à recevoir le nouveau vaccin, administré par l’infirmière en chef de l’hôpital universitaire d’Oxford. Pinker a dit qu’il était très heureux et qu’il pouvait maintenant « vraiment avoir hâte de célébrer mon 48e anniversaire de mariage avec ma femme Shirley plus tard cette année. »

Depuis le 8 décembre, le National Health Service britannique utilise un vaccin fabriqué par Pfizer et la société allemande BioNTech pour inoculer les travailleurs de la santé, les résidents et le personnel des maisons de retraite. Le vaccin Oxford-AstraZeneca renforce cet arsenal médical et est moins cher et plus facile à utiliser car il ne nécessite pas le stockage super-froid nécessaire au vaccin Pfizer.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca a été administré dans un petit nombre d’hôpitaux britanniques pendant les premiers jours afin que les autorités puissent surveiller tout effet indésirable. Mais des centaines de nouveaux sites de vaccination – dans les deux hôpitaux ainsi que dans les cabinets de médecins locaux – seront lancés cette semaine, rejoignant les plus de 700 déjà en activité, a déclaré le NHS England.

___

MOSCOU – La Russie a rapporté lundi que son nombre de nouveaux cas de coronavirus avait atteint son plus bas niveau en six semaines, poursuivant une baisse constante qui a commencé fin décembre.

Le groupe de travail national sur les coronavirus a déclaré que 23551 cas avaient été enregistrés la veille, le bilan quotidien le plus bas depuis le 18 novembre et nettement inférieur au sommet de 29335 signalé le 24 décembre.

Le groupe de travail a signalé 482 nouveaux décès dus au COVID-19, contre 635 le 24 décembre. Plus de 3,26 millions d’infections à coronavirus ont été enregistrées en Russie tout au long de la pandémie et 58 988 décès.

Malgré une flambée de nouvelles infections cet automne, les responsables russes ont évité d’imposer un verrouillage national dans le but de protéger l’économie, s’appuyant plutôt sur des restrictions locales. La Russie a inoculé au personnel médical et à d’autres groupes clés son propre vaccin contre le coronavirus de fabrication russe appelé Spoutnik V.

___

LA HAYE, Pays-Bas – Le trafic passagers du plus grand aéroport des Pays-Bas a chuté de 71% en 2020 alors que les restrictions relatives aux coronavirus ont critiqué l’industrie mondiale de l’aviation.

L’aéroport de Schiphol a annoncé lundi que 20,9 millions de passagers étaient partis, arrivaient ou transitaient par le centre aérien très fréquenté de la périphérie d’Amsterdam.

Le nombre annuel de passagers reflète toute l’année – avant que la première vague de coronavirus ne frappe l’Europe, l’accalmie relative au cours de l’été et les flambées d’infections plus tard dans l’année qui ont forcé la réimposition des verrouillages dans de nombreux pays.

L’aéroport a traité 1,4 million de tonnes métriques de fret, soit une baisse de 9% par rapport à 2019.

___

MADRID – Le déploiement de la vaccination en Espagne a ralenti et la plupart des activités ont été interrompues pendant les vacances du Nouvel An et de l’Épiphanie jusqu’au 6 janvier.

Les rapports des autorités régionales ont montré que moins d’un cinquième des doses existantes du vaccin Pfizer-BioNTech avaient été administrées lundi, alors que le pays s’apprête à recevoir un nouveau lot de 350 000 doses.

Certains experts craignent que de nouveaux retards n’entravent la capacité des autorités à stocker en toute sécurité les vaccins, qui doivent être conservés à des températures extrêmement basses.

Certaines régions attribuent les retards à une pénurie d’infirmières et d’autres personnels médicaux pendant la période des vacances.

Les autorités de la région du nord-est de la Catalogne attribuent également les retards à une pénurie de congélateurs pour stocker le vaccin, après qu’un lot a été pris dans un goulot d’étranglement de camions essayant d’entrer sur le continent européen depuis le Royaume-Uni.

Les données préliminaires rapportées par certaines régions espagnoles montrent que la contagion pour le nouveau virus a augmenté régulièrement ces derniers jours. L’Espagne cette semaine devrait dépasser 2 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 50000 décès.

___

BANGKOK – La Thaïlande a enregistré lundi 745 nouveaux cas de coronavirus en deux jours avec un nouveau décès signalé à Bangkok, où un semi-verrouillage est entré en vigueur, a déclaré le gouvernement.

Le Centre de l’administration de la situation du COVID-19 a déclaré que les nouvelles infections portaient le nombre total depuis janvier dernier à 8439, tandis que le nombre total de morts s’élevait à 65.

L’agence a déclaré que le nombre comprenait 152 Thaïlandais et 577 travailleurs migrants à Samut Sakhon, la province voisine de Bangkok qui est l’épicentre de la nouvelle épidémie. Treize autres ont été trouvés dans des hôtels de quarantaine spéciaux pour les voyageurs entrants.

Presque tous les travailleurs infectés étaient employés dans des marchés de poissons et des usines et sont tous logés dans des dortoirs, qui ont depuis la flambée été fermés au public. Depuis la flambée initiale fin décembre, le virus a maintenant été détecté dans 54 des 73 provinces de Thaïlande.

Le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les écoles à partir de lundi et a pris plus tôt d’autres mesures pour tenter de limiter la propagation du virus, notamment la fermeture de bars, de salons de massage, de terrains de jeux et interdit tous les rassemblements publics.

Il n’a pas encore fermé les centres commerciaux et les magasins.

___

WASHINGTON – Les États-Unis ont intensifié les vaccinations contre le COVID-19 au cours des derniers jours après un démarrage plus lent que prévu, portant le nombre de vaccins dispensés à environ 4 millions, ont déclaré des responsables gouvernementaux de la santé.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a également déclaré sur ABC « This Week » que l’engagement du président élu Joe Biden d’administrer 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours en fonction est réalisable.

Et il a rejeté la fausse affirmation du président Donald Trump sur Twitter selon laquelle les décès et les cas de coronavirus aux États-Unis ont été grandement exagérés.

«Tout ce que vous avez à faire … c’est aller dans les tranchées, aller dans les hôpitaux, aller dans les unités de soins intensifs et voir ce qui se passe. Ce sont de vrais chiffres, de vraies personnes et de vrais morts », a déclaré Fauci sur« Meet the Press »de NBC.

___

TOKYO – Le Premier ministre japonais a déclaré que l’approbation des vaccins était accélérée alors que le coronavirus se propage dans le pays, qui devrait organiser les Jeux olympiques de 2020 déjà retardés cet été.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a souligné sa détermination à organiser les Jeux olympiques et a déclaré que les préparatifs avançaient. Les Jeux devraient avoir lieu en juillet, ce qui signifiera l’arrivée de dizaines de milliers d’athlètes, d’officiels et de médias.

Suga a déclaré que la tenue des Jeux olympiques serait «la preuve que les gens ont vaincu le coronavirus», donnant «espoir et courage».

Le calendrier des vaccins avancera d’un mois, ce qui signifie que les approbations commenceront ce mois-ci et que les vaccinations seront administrées aux personnes à partir de février, au lieu de mars ou plus tard.

Les cas ont augmenté au Japon ces dernières semaines, avec plus de 3400 décès à ce jour liés au coronavirus.

___

SYDNEY – Le port de masques est devenu obligatoire lundi dans certaines circonstances dans la plus grande ville d’Australie en raison des risques de coronavirus.

Les gens risquent une amende de 154 $ à Sydney s’ils ne portent pas de masques dans les centres commerciaux, dans les transports en commun et dans diverses zones intérieures. Le directeur de la santé de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Chant, n’a pas pu dire pendant combien de temps la mesure serait en place.

L’État a signalé lundi sa première période de 24 heures sans nouvelle infection au COVID-19 détectée depuis le 15 décembre.

Un cluster qui a débuté à Sydney le mois dernier s’est étendu à Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, où les masques sont obligatoires depuis juillet. Trois nouveaux cas ont été détectés à Melbourne, portant le total national à 28 504 cas.

___

DALLAS – Le Texas a atteint un nouveau record d’hospitalisations au COVID-19, car une flambée de la maladie causée par le coronavirus a continué de mettre à rude épreuve les ressources médicales de l’État après les voyages et les rassemblements de vacances.

Les responsables de la santé de l’État ont signalé dimanche 12563 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux du Texas, soit une augmentation de plus de 240 par rapport à samedi. C’était la sixième fois en sept jours que l’État signalait des hospitalisations record.

Les unités de soins intensifs dans plusieurs parties de l’État étaient pleines ou presque complètes dimanche, selon les services de santé du département d’État du Texas.

Le département a signalé 14 535 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dimanche, 1510 cas plus probables et 50 décès. Le Texas a enregistré plus de 1,8 million de cas et plus de 28 000 décès.

___

BALTIMORE – Le nombre de morts du COVID-19 aux États-Unis a dépassé 350000 alors que les experts prévoient une nouvelle augmentation des cas de coronavirus et des décès résultant des rassemblements de vacances à Noël et au Nouvel An.

Les données compilées par l’Université Johns Hopkins montrent que les États-Unis ont franchi le seuil tôt dimanche matin. Plus de 20 millions de personnes dans le pays ont été infectées. Les États-Unis ont commencé à utiliser deux vaccins contre les coronavirus pour protéger les travailleurs de la santé, les résidents et le personnel des maisons de retraite, mais le déploiement du programme de vaccination a été critiqué comme étant lent et chaotique.

Plusieurs États ont signalé un nombre record de cas au cours des derniers jours, notamment la Caroline du Nord et l’Arizona. Les propriétaires de morgue du sud de la Californie, durement touché, disent être inondés de corps.

Les États-Unis ont de loin signalé le plus de décès dus au COVID-19 dans le monde, suivis du Brésil, qui a signalé plus de 195 000 décès.