La France continuera à utiliser l’énergie nucléaire malgré les fuites de gaz signalées dans la centrale française partenaire d’EDF en Chine, a déclaré le ministre de l’Environnement

La ministre de l’Environnement Barbara Pompili, dans une interview à France Inter Radio, a déclaré que la France « utilisera l’énergie nucléaire pour les années à venir » malgré les peurs. Elle a noté que ce qui s’est passé à Taishan, dans la province du Guangdong, n’est pas une anomalie et s’est produit dans de nombreux autres réacteurs, ainsi que dans les réacteurs français.

Pour tenter de calmer les craintes concernant la sécurité de l’usine de Taishan, Pompili a déclaré qu’à la suite des incidents de Fukushima et de Tchernobyl, les protocoles de sécurité ont été considérablement renforcés pour éviter de nouvelles tragédies, ajoutant que l’augmentation des mesures de sécurité est une décision que les autorités chinoises doivent prendre, pas le gouvernement français.

Selon l’Association nucléaire mondiale, l’énergie nucléaire représente jusqu’à 70 % de l’électricité française.

La centrale nucléaire de Taishan est une joint-venture entre EDF et China General Nuclear Power Group. Lundi, EDF a été informé d’une accumulation de certains gaz rares dans le réacteur n°1 de l’unique « Evolutionary Power Reactor ».

Malgré les préoccupations de sécurité de leurs homologues français, China General Nuclear Power Group insiste sur le fait que la centrale fonctionne conformément aux documents d’autorisation d’exploitation et aux procédures techniques. Plus tôt mardi, les partenaires chinois ont déclaré que les niveaux de rayonnement étaient normaux. Cependant, Framatome, les concepteurs français du réacteur, avait précédemment mis en garde contre un « menace radiologique imminente » suite à l’accumulation de gaz.

Lancées pour la première fois en 2018, les centrales électriques évolutives ont été saluées pour être plus sûres, plus efficaces et moins coûteuses que les anciennes entreprises nucléaires.

