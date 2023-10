La France constate une augmentation des punaises de lit, alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux olympiques : NPR

basculer la légende Joël Saget/AFP via Getty Images

La France est nerveuse face à la résurgence des punaises de lit hématophages à travers le pays, alors que les inquiétudes grandissent quant à l’impact de ces insectes rampants sur les Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

« Personne n’est à l’abri », Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, dit dans un tweet vendredi.

Des gens ont repéré ces créatures ces derniers jours dans les trains à grande vitesse français, dans le métro parisien et à l’aéroport Charles-de-Gaulle de la ville – en publiant dans certains cas des vidéos des bugs sur les réseaux sociaux – France24 a rapporté.

Plus tôt cette année, l’agence gouvernementale française ANSES dit dans un rapport que 11 % des foyers français avaient des punaises de lit entre 2017 et 2022, et que les infestations n’étaient pas corrélées au patrimoine.

L’augmentation des voyages et la résistance croissante des punaises de lit aux insecticides sont parmi les principales raisons à l’origine d’une augmentation des infestations, a noté l’agence.

Grégoire a annoncé qu’il avait demandé à la Première ministre Élisabeth Borne d’organiser une conférence sur la lutte contre les punaises de lit, la qualifiant d’enjeu de santé publique. Il a également envoyé une lettre à Borne appelant à un « plan d’action » pour lutter contre les insectes, Reuters a rapporté.

Grégoire a déclaré qu’il était de la responsabilité des propriétaires et des assureurs d’éradiquer les espèces envahissantes, et qu’à Paris, les coûts sont généralement couverts pour les ménages les plus pauvres.

Le ministre français des Transports, Clément Beaune, s’est également joint aux plaisanteries sur les punaises de lit, disant dans un tweet qu’il réunirait cette semaine les opérateurs de transport pour fournir des informations sur les efforts visant à aider les voyageurs. L’objectif était de « rassurer et protéger », a-t-il précisé.

La crainte des punaises de lit survient alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux olympiques d’été en juillet et août 2024.

Mais Grégoire dit : selon CNNque les insectes ne représentent « aucune menace pour les Jeux Olympiques » et qu’ils offrent plutôt une chance aux gens de travailler ensemble pour les combattre.

Les punaises de lit sont de petits insectes à six pattes qui se cachent fréquemment dans les meubles et piquent les humains pour se nourrir de leur sang.