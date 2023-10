L’augmentation de la capacité des studios et des installations à grande échelle plus ambitieuses, en région parisienne et dans tout le pays, est un élément clé du plan France 2030.

À l’heure actuelle, la France est en passe d’offrir plus d’une vingtaine de studios d’ici 2024, avec des développements phares dont le TSF Backlot 77. Cette installation tentaculaire, construite sur le site d’une ancienne base aérienne à 38 milles à l’est de Paris, offrira aux parisiens des façades sur rue et de nombreux ensembles debout englobant différents quartiers et styles architecturaux.

Le backlot sera mis en service l’été prochain, quelques semaines seulement avant que les Jeux olympiques d’été ne mettent en valeur une partie de Paris au monde tout en réduisant la production dans d’autres quartiers (souvent emblématiques) de la ville. Le moment opportun n’a guère échappé à la commission municipale de tournage Film Paris Région et à son homologue national Film France ; ils proposeront l’ersatz de capital comme l’une des nombreuses solutions lorsque certaines zones de Paris connaîtront une crise de production entre juin et septembre.

“[The games] nous offrir une formidable opportunité de mettre en valeur tout notre écosystème, de mettre en lumière tout le pays [and] pour faire passer le message que la France entière reste ouverte aux tournages », déclare Daphné Lora, directrice de Film France.

Plus près de la capitale, les Studios Montjoie transforment actuellement un site en périphérie de la ville en une grande

Immeuble parisien. Agrémenté d’extérieurs haussmanniens, d’ascenseurs fonctionnels, de logements pour domestiques et d’un appartement complet de 2 690 pieds carrés, le complexe de production devrait réduire la congestion au sein de cette destination densément peuplée bien après l’extinction des flammes olympiques. D’autres studios à travers le pays possèdent déjà des intérieurs d’hôpitaux, de manoirs, de prisons et de commissariats de police, tandis que des installations comme Dark Matters en dehors de Paris et Provence Studios à côté de Marseille ont investi dans des décors virtuels.

Abritant « La Reine Serpent » et « La Nonne II », Provence Studios, basé à Martigues, héberge également un certain nombre de scènes sonores, un backlot et ouvrira une nouvelle installation de 3 500 mètres carrés l’année prochaine. Dans l’espoir d’attirer l’attention des producteurs parisiens et de les attirer vers des climats plus chauds, la Commission du Film d’Occitanie a récemment lancé une initiative intitulée « Un air de Paris » (mieux traduit par « Un air de Paris », ou mieux encore, « Un Touche parisienne »). Accessible via un portail Web du même nom, le plan propose un portefeuille de sites à l’image de Paris dans et autour des villes du sud de la France, Montpellier et Sète.

“Nous pouvons trouver des solutions dans le sud de la France”, estime Marin Rosenstiehl, président de la Commission du cinéma Occitanie. « Nous n’allons pas reconstruire les Champs-Elysées au complet, mais si vous avez un couple qui discute sur une terrasse, nous pouvons tourner ici puis compléter le tableau avec des VFX pour un coût déjà moindre. Nous sommes dans le secteur du cinéma – cela signifie que notre métier est une illusion.

L’année dernière, la commission Occitanie a accueilli la série Netflix “Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir”, recréant la libération de Saint-Malo en 1944 dans un village médiéval enclavé à environ 850 kilomètres de là. Quelques mois plus tard, la région accueillait la série AMC « Monsieur Spade » pour un tournage initialement prévu sur 10 jours. Au lieu de cela, la production a fini par rester trois mois ; la majeure partie de la série a été tournée dans des lieux pittoresques et s’est appuyée sur le studio V de France Télévision à Vendargues, à proximité, utilisant le centre de Montpellier comme camp de base.

L’expérience a reflété et affiné l’objectif plus large de l’industrie consistant à créer des centres de production à service complet à travers le pays. En Occitanie, V Studio et Pics Studio, basés à Montpellier, ont reçu le soutien de France 2030 et ont fixé des plans d’expansion ambitieux, tandis que l’industrie locale des effets visuels continue de prospérer puisque des maisons comme The Yard ouvrent également des bureaux locaux.

Ainsi, couplé aux paysages naturels qui font du sud de la France une destination pérenne et à la capacité urbaine de Montpellier à accueillir des équipages de grande envergure, Rosenstiehl espère qu’en attirant les projets internationaux aux airs de Paris, sa région pourra ensuite les convaincre de rester. .

