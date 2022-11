La France connaît l’année la plus chaude jamais enregistrée en 2022

La France a enregistré son année la plus chaude jamais enregistrée, le réchauffement climatique ayant alimenté les températures mondiales.

Le pays européen a connu des vagues de chaleur successives de mai à octobre.

Les conditions météorologiques extrêmes ont dévasté des communautés à travers le monde.

La France a connu cette année l’année la plus chaude depuis le début des records, a annoncé mercredi le service météorologique national du pays, alors que le réchauffement climatique augmente les températures à l’échelle mondiale.

Une cascade de conditions météorologiques extrêmes exacerbées par le changement climatique a dévasté des communautés à travers le monde cette année, y compris une chaleur étouffante et une sécheresse à travers l’Europe qui ont flétri les cultures, provoqué des incendies de forêt et vu les principaux fleuves se réduire à un filet.

La France a vu les températures augmenter à plusieurs reprises lors de vagues de chaleur successives de mai à octobre, accompagnées d’événements extrêmes comme des incendies de forêt dans des régions comme le nord-ouest de la Bretagne et des vagues de chaleur marines dommageables en Méditerranée.

“2022 sera l’année la plus chaude enregistrée en France depuis le début des mesures – donc depuis au moins 1900 – c’est une certitude”, même si décembre est très froid, a indiqué Matthieu Sorel, climatologue à Météo France, lors d’un point presse.

Il a estimé que la température moyenne pour l’année dans son ensemble se situerait entre 14,2 degrés Celsius et 14,6 degrés Celsius selon les températures de décembre. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport au précédent record de 14,07 ° C enregistré en 2020, et le plus élevé depuis le début des enregistrements en 1990.

Les précipitations annuelles devraient être jusqu’à 25 pour cent inférieures à la normale, avec des précipitations en juillet inférieures de 85 pour cent à la moyenne. L’année la plus sèche en France a été 1989, avec un déficit pluviométrique de 25 %.

Huit mois de sécheresse en France sont déjà la troisième plus longue période de sécheresse jamais enregistrée dans le pays, après 17 mois de 1989 à 1990 et neuf mois en 2005.

Dans toute l’Europe, des températures estivales exceptionnellement élevées ont entraîné la pire sécheresse que le continent ait connue depuis le Moyen Âge.

Les récoltes se sont flétries dans les greniers européens, alors que la période de sécheresse historique a entraîné une intensité record des incendies de forêt et exercé une forte pression sur le réseau électrique du continent.

La Chine et l’Amérique du Nord ont également connu des températures anormalement élevées et des précipitations exceptionnellement faibles au cours de la période juin-août.

Une analyse réalisée par une équipe internationale de climatologues en octobre a révélé que le changement climatique d’origine humaine rendait la sécheresse dans l’hémisphère nord au moins 20 fois plus probable, et a averti que de telles périodes de sécheresse extrême deviendraient de plus en plus courantes avec le réchauffement climatique.

La Terre s’est réchauffée de plus de 1,1 degré Celsius depuis la fin du 19e siècle, environ la moitié de cette augmentation s’étant produite au cours des 30 dernières années, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale dans un rapport en novembre.

À l’échelle mondiale, si les projections pour le reste de 2022 se maintiennent, les Nations Unies affirment que chacune des huit dernières années sera plus chaude que n’importe quelle année avant 2015.

Les gaz à effet de serre responsables de plus de 95% du réchauffement sont tous à des niveaux record, selon l’état annuel du climat mondial de l’OMM.

Dans les Alpes européennes, les records de fonte des glaciers ont été battus en 2022, avec des pertes d’épaisseur moyennes comprises entre trois et plus de quatre mètres, les plus jamais enregistrées.

La Suisse a perdu plus d’un tiers de son volume de glaciers depuis 2001.