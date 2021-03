La France a imposé un verrouillage d’un mois sur Paris et certaines parties du nord la semaine dernière après que les cas se soient multipliés à cause de la propagation de variantes très contagieuses. Les magasins non essentiels sont fermés et il y a des limites à la distance à parcourir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy