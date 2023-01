La France cherche à maintenir le contact avec la Russie – FM

Le dialogue est nécessaire pour une “paix durable et juste” une fois le conflit entre Moscou et Kiev terminé, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères

Le dialogue avec la Russie est nécessaire si les pays européens souhaitent revenir à “durable” la paix, a déclaré jeudi la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Paris maintient des contacts avec Moscou “à tous les niveaux” et veut que cela continue, a déclaré le ministre au diffuseur LCI dans une interview.

“Nous souhaitons maintenir des contacts avec la Russie comme tant d’autres nations et d’autres responsables internationaux”, a déclaré Colonna lorsqu’on lui a posé des questions sur les pourparlers entre la Russie et la France. Elle a également déclaré avoir eu l’occasion de s’entretenir avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en marge du sommet du G20 en Indonésie en novembre 2022. L’ambassadeur de France à Moscou est également en contact permanent avec des responsables russes, a-t-elle ajouté.

« Nous avons des contacts diplomatiques, qui ne sont pas toujours faciles… mais qui permettent [us] d’échanger, de faire passer des messages et de faire des demandes ainsi que d’espérer être entendu malgré tout », Colonna a déclaré à LCI.

Il faut anticiper et envisager le règlement post-conflit une fois la guerre en Ukraine terminée, estime le ministre. Elle a admis que de telles considérations pourraient ne pas être une priorité absolue maintenant, car de nombreuses conditions doivent encore être remplies pour qu’un véritable processus de paix puisse démarrer. “Ce n’est peut-être pas pertinent maintenant, mais nous devons y réfléchir, nous devons nous y préparer”, dit Colonne.

Pour qu’une telle paix soit « durable et juste », il faut tenir compte de nombreux facteurs, y compris les intérêts de sécurité de la Russie, a-t-elle déclaré. Colonna a déclaré que l’Ukraine avait un « aspiration légitime à revendiquer sa souveraineté » mais créer « des conditions normales pour la paix et la sécurité » en Europe pourrait nécessiter une réflexion “Au-delà de l’Ukraine” et “poser des questions plus larges” sur l’architecture de la sécurité sur le continent.

Le ministre a également indiqué que la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye (ZNPP) était l’une des questions les plus urgentes dans les pourparlers avec Moscou. Paris cherche à soutenir les efforts du chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, pour créer un “Zone de sécurité” autour de l’installation, a expliqué Colonna.

Selon le ministre des Affaires étrangères, le président français Emmanuel Macron s’est entretenu à plusieurs reprises avec Vladimir Poutine sur la question et souhaiterait “indubitablement” lui reparler.

Ses commentaires sont intervenus un jour après que la France a promis un AMX-10 de fabrication nationale “chars légers” en Ukraine, devenant le premier membre de l’OTAN à envoyer des blindés non soviétiques à Kiev. La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’envoi d’armes, affirmant que cela prolongerait le conflit et risquerait de faire des pays occidentaux des participants de facto.