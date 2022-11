La France cherche à défendre la Coupe du monde malgré les blessures croissantes

Entrant dans la Coupe du monde 2022, la France regarde une équipe au-delà de la répétition. Non seulement l’équipe est la championne en titre, mais elle apporte de nombreux talents. Le nouveau vainqueur du Ballon d’Or et un attaquant sur le point de battre le record de buts de son pays. En plus, il y a Kylian Mbappé.

Il y a beaucoup dans l’équipe de France pour avoir confiance en ses chances. Avec un triomphe, la France peut mettre fin au mandat de 60 ans d’équipes en deçà de leurs tentatives de répétition.

Un manque de talent, cependant, a rarement été le frein au succès français.

Plus que toute autre nation, les Français incarnent le chaos du football de tournoi. Vainqueurs en 1998, sortis en phase de groupes quatre ans plus tard. Une deuxième place en 2006 a été suivie d’un effondrement public et d’une sortie de phase de groupes en Afrique du Sud en 2010. La dernière fois, ils ont été couronnés champions du monde, mais leur équipe tant appréciée a été éliminée de l’Euro deux ans plus tard par la Suisse.

Par conséquent, des questions persistent quant à savoir quelle équipe de France se présentera au Qatar. Des problèmes en dehors du terrain pourraient nuire aux chances de gloire de l’équipe.

Un bug de blessure frappe l’équipe de France

La première chose à noter est que les blessures affligent la France plus que peut-être toute autre nation. Alors que la profondeur de l’équipe a joué un rôle clé dans le triomphe de la France en 2018, le duo dynamique de milieu de terrain Paul Pogba et N’golo Kanté n’est pas en action. Cela raye une grande partie de la créativité et du dynamisme de la France au cœur du terrain.

Ailleurs, l’attaquant du RB Leipzig, Christopher Nkunku, est blessé. Il est sorti après un malheureux affrontement sur le terrain d’entraînement avec Eduardo Camavinga. De plus, la France est privée du gardien milanais Mike Maignan, de Wesley Fofana de Chelsea et du défenseur central du PSG Presnel Kimpembe.

En plus de cela, il y a une incertitude autour de la forme physique des principaux défenseurs Raphaël Varane, Jules Koundé et Lucas Hernandez. Karim Benzema a fait preuve de prudence pour ne pas aggraver une récente blessure. Ensuite, le contrat peu orthodoxe d’Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid signifie qu’il sera plus insuffisamment cuit que ce que le manager Deschamps espérait entrer dans le tournoi.

Incertitude pour la France à la Coupe du monde 2022

Cet écart dans la zone centrale pourrait entraîner le duo inédit du jeune duo du Real Madrid Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Un partenariat d’énorme potentiel mais peu d’expérience. En conséquence, le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot est le remplaçant. Son appel à l’équipe n’est pas sans controverse. Il a refusé d’être sur la liste de réserve de l’équipe de la Coupe du monde 2018, mettant son statut sous le microscope. Sans surprise, cela a conduit à une sorte de retombées avec le manager Didier Deschamps.

Il n’est pas non plus le seul membre de l’équipe avec “l’histoire”. Karim Benzema, sans doute sous la forme de sa vie, n’a rejoint l’équipe que récemment après une longue absence de suspension. Il a joué un rôle dans l’affaire de corruption impliquant l’ancien coéquipier international Mathieu Valbuena. Benzema a qualifié son remplaçant, Olivier Giroud, de “kart à pédales”, tandis que Benzema était plutôt de la stature de “Formule 1”.

Giroud a ensuite riposté et critiqué la décision de ramener l’attaquant madrilène dans le giron. Pour l’instant, au moins, le couple a fait une démonstration publique de paix. Attendez-vous à ce que cela soit testé si les choses tournent mal dès le début.

Du talent sur tout le terrain

Mais malgré toutes les blessures et les soucis, les failles potentielles et les querelles précédentes, rien ne cache le fait que la France arrive au Qatar avec une équipe extrêmement empilée. Même les joueurs qui n’ont pas été convoqués formeraient une équipe solide.

Il y a du talent et de la compétition pour chaque poste. Ce couple de milieu de terrain central peut être brut. Pourtant, il a le potentiel d’être extrêmement excitant. En fait, c’est l’envie de la plupart des nations à travers la majeure partie de l’Europe et du monde.

Ils ont des joueurs qui peuvent changer de jeu à eux seuls. Nulle part cela n’est plus vrai que sur leur ligne de front. Benzema et Mbappé sont peut-être les deux meilleurs attaquants du tournoi. Griezmann, qui jouera probablement juste derrière eux, est un joueur tout aussi important pour la France.

Sans oublier Olivier Giroud, qui n’est plus qu’à deux buts de battre le record de Thierry Henry et de devenir le meilleur buteur de son pays. De plus, Ousmane Dembele ou Kingsley Coman peuvent jouer un rôle central dans la contre-attaque avec rythme.

Deschamps, un manager naturellement pragmatique, a peu de chances de faire faillite avec une attaque tous azimuts. De même, il comprend où réside la force de son équipe. Comme c’est son dernier acte en tant que sélectionneur de la France, il a hâte de sortir en beauté.

Deschamps n’est que la troisième personne à remporter la Coupe du monde en tant que capitaine et entraîneur. Il cherche plus d’histoire en étant l’un des rares à conserver le trophée.