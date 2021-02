La France veut faire de 15 ans l’âge minimum auquel un enfant peut légalement consentir à des relations sexuelles avec un adulte.

Le président Emmanuel Macron a promis de durcir la législation pour aider à prévenir la violence contre les enfants après que les récents scandales choquants en France ont incité des dizaines de milliers de personnes à partager leurs propres histoires d’abus sexuels au sein de leur famille.

Qualifiant un tel traitement des enfants d ‘ »intolérable », le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que « le gouvernement est déterminé à agir rapidement pour mettre en œuvre les changements que notre société attend ».

« Un acte de pénétration sexuelle par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera considéré comme un viol », a déclaré mardi le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti sur France-2.

L’effusion de témoignages, sous le hashtag #MeTooInceste, fait suite à la publication d’un livre dans lequel un éminent politologue français est accusé d’avoir violé son beau-fils. Il s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires et a envoyé une onde de choc à l’élite politique.

Euronews s’est entretenu avec Laurent Boyet, président de l’organisation française de protection de l’enfance Les Papillons.

Il nous a raconté comment sa propre histoire l’a poussé à se battre pour la protection de l’enfance.

«À l’âge de neuf ans, j’ai été violée par mon frère pendant plus de trois ans et il m’était impossible de parler de ce que je vivais, mais j’ai pu écrire. C’est pourquoi maintenant j’essaie de mettre des boîtes aux lettres dans les écoles pour aider les enfants à parler de toutes sortes de violences, ils vivent dans leur famille, à l’école et aussi des agressions sexuelles.

« Il est difficile de parler à cause de la peur, à cause de la honte que nous nous sommes préparés à être hors de notre famille si nous parlons. »

Regardez l’interview complète de Boyet dans le lecteur vidéo ci-dessus.