La France cherche à apaiser les troubles liés aux prix alimentaires dans les territoires d’outre-mer — RT World News

La France a imposé vendredi un nouveau couvre-feu sur l’île caribéenne de la Martinique, au milieu de violentes manifestations contre la flambée du coût de la vie qui y font rage depuis plus d’un mois.

Au moins une personne a été tuée et 26 policiers blessés lors d’émeutes depuis le début de la semaine, et plusieurs magasins ont été pillés. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des manifestants dressant des barricades en feu et jetant des pierres et des bouteilles sur la police, qui a répondu avec des gaz lacrymogènes.

L’administration locale française a annoncé l’interdiction des rassemblements publics sur tout le territoire jusqu’au 14 octobre. La vente d’objets susceptibles d’être utilisés pour des incendies criminels a également été interdite, selon Reuters.

Le gouvernement local a publié une déclaration soulignant qu’aucun policier n’a utilisé ses armes pendant les émeutes et qu’une enquête est ouverte sur la mort d’un civil, selon ABC News.

Le ministre français des Outre-mer François-Noël Buffet a condamné les violences et appelé à « responsabilité et calme. »

Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, la capitale de l'île, a cherché à apaiser les tensions, affirmant que les revendications des manifestants étaient légitimes.

















«Je comprends la souffrance et la colère» Laguerre a déclaré dans une déclaration écrite. « Je connais l’impatience de chacun et la résignation de ceux qui ont perdu espoir depuis longtemps. »

En septembre, les autorités locales ont imposé un couvre-feu similaire dans plusieurs quartiers de Fort-de-France et dans la ville voisine du Lamentin en raison des troubles sur l’île de 350 000 habitants. À l’époque, les protestations étaient menées par l’Assemblée pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, qui exigeait que les prix alimentaires soient alignés sur ceux de la France métropolitaine.

La Martinique et d’autres territoires français d’outre-mer sont aux prises avec une montée en flèche des coûts de nourriture et de transport. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, les prix alimentaires moyens sont 40 % plus élevés qu’en France métropolitaine.

Les manifestants réclament des réformes, notamment une réduction des taxes à l’importation et une meilleure réglementation des marchés locaux, pour lutter contre les inégalités.