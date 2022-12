La France célèbre la victoire de la Coupe du monde, les fans applaudissent l’équipe du Maroc

PARIS (AP) – Les foules à Paris et dans d’autres villes françaises ont éclaté en cris de joie alors que la France se qualifiait pour la finale de la Coupe du monde mercredi, tandis que les supporters marocains déçus se mêlaient aux supporters exubérants de l’équipe gagnante, rendant hommage à la réalisation sans précédent du pays africain.

Les fans de football ont afflué vers l’avenue des Champs-Élysées à Paris, tirant des pétards et des fusées éclairantes rouges, au son d’un chœur sans fin de klaxons.

Sur la célèbre avenue, ils étaient nombreux à brandir des drapeaux français et à chanter “nous sommes en finale”.

Certains supporters marocains, enveloppés dans le drapeau du pays d’Afrique du Nord, ont également encouragé leur équipe dans les rues de la capitale française.

La France a battu le Maroc 2-0 pour atteindre la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, dans un match historique entre le champion en titre et le tout premier demi-finaliste africain.

Les supporters des deux équipes se sont réunis dans les bars des boulevards de Paris aux rues de la capitale marocaine Rabat, de la ville cosmopolite de Nice sur la Côte d’Azur à la ville marocaine historique de Marrakech.

Célébrant la victoire près de la place de la Bastille, dans le centre de Paris, Adrien Vignau, un Parisien de 22 ans, a salué une “grande victoire pour la France” et a déclaré qu’il attendait avec impatience la finale contre l’Argentine et son joueur vedette, Lionel Messi.

“Bravo aux Marocains”, a déclaré le Parisien Corentin Voiseux. « Ce soir, ce n’est pas seulement la France qui gagne mais l’ensemble des francophones. … Nous sommes ensemble et les Marocains seront avec nous en finale », a-t-il ajouté.

Dans le centre de Madrid, les fans ont célébré sur la place Sol après le match, certains avec des drapeaux marocains rouges drapés sur leurs épaules, sautant de haut en bas, et certains portant le drapeau tricolore français.

En Belgique, des échauffourées ont brièvement éclaté à Bruxelles après le match et les autorités ont riposté avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes après avoir été pris pour cible. Une heure et demie plus tard, un calme tendu était revenu. Les médias ont fait état de 40 détentions. Il y a également eu des troubles dans le nord d’Anvers.

À Paris, des fourgons de police anti-émeute bordaient la large artère et la base de l’imposant Arc de Triomphe, et des officiers à casque blanc parcouraient la foule sur les Champs-Élysées. Des incidents mineurs ont brièvement éclaté, amenant les officiers à utiliser occasionnellement des gaz lacrymogènes pour éloigner la foule.

Malgré leur tristesse, les supporters marocains ont exprimé leur fierté envers leur équipe, soulignant le moment historique que représentait ce match.

Habitante de Rabat, Fatima Zahra Attaq s’est dite « un peu triste, mais c’est le football. … Après tout, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes et nous ont rendus fiers d’atteindre ce stade de la compétition.

“L’équipe nationale nous a fait rêver”, a déclaré Reda Hakam, également en poste à Rabat. « Le rêve est maintenant terminé. Je ne suis pas triste. Je suis en fait très fier.

Kenza El Amrani a déclaré : “Je pense que les Marocains devraient essuyer les larmes de leurs visages et encourager cette équipe”.

Ceux qui ont assisté au match au Qatar ont également rendu hommage à la performance et à l’esprit combatif de l’équipe africaine.

“Le Maroc a joué avec son cœur”, a déclaré Ayaz Dhrolia, un supporter canadien dont le visage était peint aux couleurs du Maroc alors qu’il quittait le stade Al Bayt de Doha. «Ils ont conquis le cœur de millions et de millions de personnes à travers le monde, bien appréciés. Merci, Maroc.

Youssra Zhhata, une Marocaine qui était présente au match, a souligné qu’ « elles ont atteint les demi-finales et c’est un exploit. … Et nous avions des Africains, des Arabes, tout le monde nous soutenait.

Le Maroc était sous domination française de 1912 à 1956, donnant au match une résonance politique et émotionnelle pour les deux nations.

Le Maroc a dépassé toutes les attentes au Qatar en battant la Belgique, deuxième au classement, en phase de groupes, puis en éliminant les puissances européennes que sont l’Espagne et le Portugal en phase à élimination directe pour atteindre les demi-finales.

À Gaza, les Palestiniens qui se pressaient dans les cafés et les grands écrans extérieurs ont exprimé leur déception face à la perte du Maroc.

« Tout Gaza est maintenant triste de ce résultat. Nous espérions qu’ils gagneraient », a déclaré Wael al-Riffi, un habitant de Gaza, alors qu’il tenait le drapeau marocain.

Des foules se sont également rassemblées en Cisjordanie occupée par Israël pour regarder le match.

Les Palestiniens ont ressenti de l’empathie de la part de l’équipe nationale marocaine alors que les joueurs ont tenu le drapeau palestinien à plusieurs reprises lors de la Coupe du monde.

Jeff Schaeffer et Oleg Cetinic à Paris, Tarik El Barakah à Rabat, Maroc, Lujain Jo et Helena Alves à Doha, Qatar, Fares Akram à Gaza City et Raf Casert à Bruxelles, Belgique, ont contribué à l’histoire.

Sylvie Corbet, Associated Press