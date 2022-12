La France brise le cœur des Marocains pour fixer un rendez-vous avec l’Argentine

Les champions en titre sont en finale de la Coupe du monde au Qatar

La France a réservé une place en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine au Qatar après avoir battu le Maroc 2-0 avec des buts de Theo Hernandez et Randal Muani.

Les Bleus ont eu une pause chanceuse en début de match lorsqu’une glissade dans la ligne arrière marocaine a permis à Antoine Griezmann de se dégager et de passer dans la surface à Kylian Mbappe.

Les Lions de l’Atlas se sont battus avec la superstar du Paris Saint-Germain et ont réussi à bloquer son tir, mais le ballon s’est libéré sur l’arrière gauche Lucas Hernandez qui a fracassé une demi-volée rebondissante devant Yassine Bounou en cinq minutes.

La France s’est à nouveau rapprochée quand Olivier Giroud a coupé le poteau de Bounou à la 17e minute.

Après cela, cependant, c’était à peu près tout le Maroc alors que les premiers demi-finalistes du monde africain et arabe de l’histoire de la compétition ont eu une multitude d’occasions pendant le reste de la première mi-temps et des pans entiers de la seconde.

Remarquant que Mbappe ne revenait pas et marquant son coéquipier du PSG Achraf Hakimi sur le flanc droit, l’entraîneur français Didier Deschamps a été intelligent pour faire sortir Giroud et le remplacer par Marcus Thuram.

En mettant Thuram sur l’aile gauche, Deschamps a transféré Mbappe au rôle d’attaquant central qui s’est avéré essentiel pour conclure le match nul.

Auteur du premier but de la France lors d’une victoire 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale, Aurélien Tchouameni a découpé le Maroc d’une course du milieu de terrain et a trouvé Mbappe.

Mbappe a échangé des passes lisses avec Thuram, puis a tiré. Encore une fois avec de la chance de leur côté, les Français ont vu le ballon se déverser sur Randal Muani pour frapper à la 79e minute.

Au plus profond des arrêts de jeu, le Maroc a vu un tir bloqué sur la ligne par Jules Kounde après avoir vu le futur collègue barcelonais Ez Abde le dribbler avec aisance sur le même mouvement.

Ce n’était pas la nuit du Maroc et le ballon n’entrait pas. Démontrant à nouveau le courage des champions, la France est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive et est la première équipe à réaliser l’exploit depuis le Brésil en 1998 et 2002.

S’ils gagnent, ils seront également la première équipe depuis les Sud-Américains à remporter des titres consécutifs en 1958 et 1962 avec Pelé.

