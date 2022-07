La France bat l’Italie pour débuter l’Euro 2022 en beauté

Rotherham (Royaume-Uni) (AFP) – La France a balayé les rumeurs d’inquiétude dans les vestiaires pour écraser l’Italie 5-1 et lancer sa campagne de l’Euro 2022 avec style dimanche.

Grace Geyoro a réussi un triplé en première mi-temps alors que les Bleues menaient 5-0 à la pause à Rotherham avec Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino également sur la cible.

La patronne de la France, Corinne Diacre, a exclu de manière controversée les expérimentées Amadine Henry et Eugénie Le Sommer de son équipe pour le tournoi.

Cette décision avait été remise en question comme une preuve supplémentaire de son incapacité à gérer de grands personnages après avoir critiqué sa gestion de la Coupe du monde 2019 à domicile.

Cependant, la force du football féminin français laissait toujours à Diacre une multitude de talents parmi lesquels choisir et cela s’est vu lorsque l’Italie a été époustouflée au stade de New York.

La montée en puissance de la Juventus en Ligue des champions et la professionnalisation à venir de la Serie A féminine avaient vu l’Italie arriver en Angleterre avec de grands espoirs.

Les femmes de Milena Bertolini ont même eu la première grande occasion du match lorsque la gardienne française Pauline Peyraud-Magnin a réalisé un superbe arrêt pour détourner le tir puissant de Barbara Bonansea.

Geyoro a ouvert les vannes à neuf minutes lorsque la capitaine italienne Sara Game n’a pas réussi à dégager et que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a ramené un ballon perdu dans la surface.

L’Italie a offert un autre cadeau aux Français trois minutes plus tard lorsque la gardienne Laura Giuliani a laissé tomber un centre dans les pieds de Katoto pour rouler dans un filet vide.

Katoto a frappé le poteau et Cascarino n’a pas réussi à se connecter avec le but béant au deuxième poteau alors que les chances continuaient de couler pour la France.

Bientôt, les buts ont fait de même alors que Cascarino a percé un tir bas de l’extérieur de la surface dans le coin inférieur.

Katoto a ensuite joué le rôle de fournisseur en choisissant la course parfaitement chronométrée de Geyoro et elle a gardé la tête froide pour contourner Giuliani et s’insérer dans le filet vide.

Geyoro a complété son tour du chapeau avant le coup de sifflet de la mi-temps avec une autre finition composée du centre de Sandie Toletti.

– L’Italie restaure la fierté –

La France n’a jamais dépassé les quarts de finale d’un Euro féminin et le vrai test viendra dans les huit derniers lorsqu’elle semble prête à rencontrer l’un des champions en titre, les Pays-Bas ou la Suède, qui sont l’équipe la mieux classée du tournoi.

Cependant, ils ont produit la performance la plus complète de la première semaine du tournoi pour envoyer un message d’intention aux autres prétendants.

L’Italie a retrouvé un peu de fierté en deuxième période et a réduit l’écart grâce à la tête imposante de Martina Piemonte.

Bien qu’ils aient reçu une leçon, les Azzurre devraient également se qualifier pour les huitièmes de finale avec la Belgique et l’Islande dans le groupe D.

Leur cas a été aidé par un match nul 1-1 entre la Belgique et l’Islande plus tôt à Manchester.

L’Islande a dû regretter un penalty manqué en première mi-temps lorsque le coup de pied de Berglind Thorvaldsdottir a été arrêté par Nicky Evrard.

Thorvaldsdottir a fait amende honorable en se dirigeant au deuxième poteau au début de la seconde période.

Cependant, la Belgique a tenté sa chance lorsqu’elle a reçu un penalty à 23 minutes de la fin alors que Justine Vanhaevermaet se transformait froidement.

L’Islande est de retour à Manchester pour son prochain match contre l’Italie jeudi, tandis que la Belgique affronte la France à Rotherham.