La France bat le Maroc 2-0 et se qualifie pour la finale contre l’Argentine

La France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du monde après avoir battu le Maroc 2-0 lors d’une demi-finale absorbante mercredi pour rester sur la bonne voie pour une défense de titre réussie et mettre fin à la course de conte de fées des Nord-Africains au Qatar.

Theo Hernandez a marqué à la cinquième minute dans un début parfait pour les titulaires, qui auraient cherché une frappe précoce pour faire taire le soutien marocain tapageur au stade Al Bayt et ébranler la confiance de leur équipe.

Mais cela s’est quand même avéré un affrontement serré alors que le Maroc a surmonté les blessures et n’a montré aucune déférence pour la réputation de la France, leur apportant le match dans un effort courageux qui a ajouté à la réputation élogieuse qu’ils ont acquise lors du tournoi.

La France a réglé le score avec un deuxième but à 11 minutes de la fin alors que le remplaçant Randal Kolo Muani, avec une première touche après son entrée en jeu, a tiré au deuxième poteau.

Pour le premier but, Hernandez a dû lever le pied gauche haut pour se connecter avec une balle rebondissante sous un angle serré pour terminer un mouvement de balayage commencé par la course d’Antoine Griezmann sur la droite et une passe en retrait que Kylian Mbappe a initialement bouffée.

Mbappe a été le créateur du second alors qu’il tentait d’abord de dribbler la défense marocaine, puis de tirer, son effort bloqué mais tombant pour Kolo Muani au filet.

Olivier Giroud a frappé le poteau et a raté à bout portant en première mi-temps à la fin d’une course fulgurante au milieu d’Aurélien Tchouameni.

Le milieu de terrain a enfilé un superbe ballon pour trouver Mbappe, dont le tir raté a été mal dégagé, permettant à Giroud un premier tir qui était loin de près.

Mais le Maroc n’a jamais été intimidé et a eu l’occasion alors qu’Azzedine Ounahi a forcé deux bons arrêts au capitaine français Hugo Lloris avec des efforts spéculatifs, et des coups de pied arrêtés au curling ont mis la défense française sous pression.

Les Nord-Africains ont été durement touchés par les blessures de leurs principaux défenseurs centraux avec le pari de nommer Nayef Aguerd dans la formation de départ qui n’a pas réussi à se détacher car il s’est blessé aux ischio-jambiers lors de l’échauffement et le skipper Romain Saiss a dû partir après 20 minutes. .

COUP DE PIED À VÉLO

Le défenseur central remplaçant Jawad El Yamiq était cependant le plus proche de l’égalisation avec un coup de vélo spectaculaire sur le coup de la mi-temps, d’un corner mal dégagé par les Français, Lloris recevant une touche vitale en frappant la base du montant.

La victoire de la France a ouvert la perspective alléchante d’un affrontement décisif entre le maestro argentin Lionel Messi, à la fin de sa carrière internationale, et le Français Mbappe, en passe de devenir la prochaine superstar du jeu mondial.

La sortie du Maroc a été tempérée par sa réussite à devenir le premier pays africain et arabe à atteindre la demi-finale de la Coupe du monde, un exploit largement célébré. Ils peuvent s’attendre à être salués comme des héros lorsqu’ils rentreront chez eux après les éliminatoires pour la troisième place de samedi contre la Croatie.

