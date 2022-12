La France bat l’Angleterre 2 buts à 1 et se qualifie pour les demi-finales

Harry Kane a inscrit un penalty tardif au-dessus de la barre alors que les rêves de Coupe du monde de l’Angleterre se terminaient par une défaite 2-1 en quart de finale contre la France, championne en titre.

Le capitaine anglais s’était déjà converti de 12 mètres plus tôt dans le match pour égaliser après que le coup de foudre d’Aurélien Tchouameni ait mis la France devant et il a eu une occasion en or d’égaliser une deuxième fois après la tête d’Olivier Giroud lorsque Theo Hernandez a imprudemment fait irruption dans Mason Mount.

Son premier penalty avait amené Kane à égalité avec le record de 53 buts de Wayne Rooney en Angleterre et signifiait qu’il avait marqué plus de pénalités en temps réglementaire lors des Coupes du monde que n’importe quel joueur de tous les temps.

Mais avec six minutes à jouer et la pression énorme, il a fracassé son deuxième coup de pied haut au-dessus de la barre. Kane avait l’air dévasté. Il n’y avait pas de retour en arrière et au coup de sifflet final, il était inconsolable.

L’arbitre Wilton Sampaio avait initialement ignoré la faute sur Mount avant que VAR ne lui conseille de vérifier le moniteur au bord du terrain et l’Angleterre a été frustrée tout au long de ce concours passionnant par les décisions des officiels, avec un défi sur Bukayo Saka non donné comme faute dans la préparation de le premier match et un penalty de Kane ont été ignorés en première mi-temps.

Jude Bellingham, à 19 ans et le plus jeune joueur anglais à avoir débuté un quart de finale, Saka, 21 ans, et Phil Foden, 22 ans, ont tous été exceptionnels alors que l’équipe de Gareth Southgate affrontait la France. Harry Maguire a coupé un poteau avec une tête à 1-1 et Marcus Rashford a levé un dernier coup franc sur le toit du filet.

Mais finalement, c’est un penalty qui a de nouveau causé le chagrin de la Coupe du monde en Angleterre.