Les camions font la queue sur le M20 le 21 décembre 2020 à Sellindge, Kent, après que la France a temporairement fermé sa frontière avec le Royaume-Uni – Dan Kitwood / Getty Images Europe

Le gouvernement français aurait pu « aider » la Grande-Bretagne à lutter contre la nouvelle souche infectieuse de coronavirus sans le Brexit, a déclaré le commissaire européen français alors que le pays exigeait des tests pour les chauffeurs routiers pour lever son interdiction de fret.

Interrogé sur la nouvelle épidémie, Thierry Breton a déclaré: « C’est une tragédie ce qui se passe en Grande-Bretagne, et ce Brexit est une tragédie – nous le voyons de plus en plus chaque jour. »

Si la Grande-Bretagne « avait choisi de rester dans l’Union européenne … aujourd’hui, nous aurions pu les aider », a déclaré M. Breton à BFM Business.

Ses commentaires sont susceptibles d’alimenter la colère en Grande-Bretagne après que la France a interdit le fret et les vols jusqu’à au moins minuit mardi, une décision que Grant Shapps, le secrétaire aux Transports, a qualifiée de surprenante.

Natalie Elphicke, députée conservatrice de Douvres, a déclaré: « La décision du gouvernement français de fermer la frontière sans préavis était inutile, inutile et irresponsable. Elle a provoqué de graves embouteillages à un moment où les flux de trafic étaient déjà élevés, avec Noël et plus. – un stockage provoquant une congestion dans un certain nombre de ports avant la fin de la période de transition.

« Plus cela durera, plus il faudra de temps pour se détendre, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des files d’attente après Noël à moins que les Français ne rouvrent bientôt la frontière. »

Cela est venu alors que les craintes grandissaient que le chaos portuaire causé par l’interdiction de voyager en France contre le coronavirus puisse durer au moins jusqu’à la veille de Noël, avec Emmanuel Macron, le président français, insistant sur le fait que les chauffeurs routiers arrivant dans son pays doivent enregistrer un test Covid négatif à l’arrivée pour que ce soit le cas. levé.

« Nous envisageons des tests systématiques à l’arrivée », a déclaré lundi M. Macron lors d’une réunion du Cabinet par vidéo.

On pense que la France souhaite que les camionneurs passent les tests PCR Covid standard, qui coûtent jusqu’à 180 £ mais prennent entre 24 heures et 48 heures, retardant les tentatives de faire bouger les camions, d’éliminer l’arriéré et d’autoriser les chauffeurs à entrer en France avant Noël.

Elle est survenue alors que les dirigeants de l’UE tenaient des pourparlers de crise pour convenir d’une réponse coordonnée après que plus de 10 pays européens ont imposé des interdictions de vol, mais seule la France a imposé des restrictions sur le fret, par crainte de la nouvelle variante Covid.

Jean-Baptiste Djebarri, le ministre français des Transports, a déclaré qu’il espérait qu’un protocole serait accepté par les États de l’Union européenne « pour garantir la reprise des mouvements depuis le Royaume-Uni ».

M. Djebarri a déclaré qu’il y aurait un « protocole sanitaire solide » pour « protéger nos ressortissants et nos concitoyens » tout en permettant au mouvement de redémarrer.

Boris Johnson a présidé une réunion d’un comité d’urgence Cobra lundi après-midi pour discuter de la souche de coronavirus mutant et des restrictions de voyage imposées par les pays d’Europe et au-delà.

La fermeture des routes transmanche a alarmé les entreprises à l’approche de Noël et avec la complication supplémentaire de la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre. Sainsbury’s a averti que des perturbations pourraient toucher les approvisionnements en laitue, certaines feuilles de salade, le chou-fleur, le brocoli et les agrumes, tous importés du continent à cette période de l’année.

M. Shapps a déclaré que des mesures d’urgence étaient en cours de mise en place pour faire face à un arriéré de camions à destination des ports de la Manche, mais a cherché à minimiser l’impact potentiel, soulignant que le fret de conteneurs n’était pas touché par l’interdiction de franchir la frontière et que les transporteurs le faisaient » assez habitué à anticiper les perturbations ».

L’aéroport désaffecté de Manston, dans le Kent, serait utilisé comme parc de camions, tandis que l’opération Stack, les mesures d’urgence utilisées pour faire la queue sur le M20 en cas de perturbation dans la Manche, était déjà en place.

Le secrétaire aux transports a rejeté les préoccupations concernant l’impact de l’interdiction de voyager sur les approvisionnements en vaccin Pfizer / BioNTech, fabriqué en Belgique, car le fret conteneurisé n’a pas été affecté.

Richard Burnett, le directeur général de la Road Haulage Association (RHA), a déclaré que la perturbation pourrait causer des problèmes avec « l’approvisionnement en aliments frais » à l’approche de Noël, ajoutant: « Comme il est si proche de Noël, nous cherchons à 48 heures à ce stade en termes de restrictions.

« Nous verrons probablement l’opération Stack se construire en termes de nombre de véhicules du côté britannique et cela pourrait dissuader les transporteurs européens de vouloir s’approcher si près de Noël et de se retrouver bloqués ici – cela fait partie du défi que nous sommes confrontés aujourd’hui. «

Le directeur général du port de Douvres, Doug Bannister, a déclaré qu’une période prolongée de perturbation serait une « situation difficile ».

« En raison de l’importance du détroit de Douvres dans la manipulation de marchandises critiques telles que la nourriture et d’autres choses du même genre, je pense que cela pourrait devenir assez dramatique », a-t-il averti.

M. Johnson a dû faire face à des demandes de rappel du Parlement pour faire face à la crise, qui fait suite à l’introduction de nouvelles restrictions de niveau 4 à Londres et dans de grandes parties du sud-est de l’Angleterre.