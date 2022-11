La France atteint les huitièmes de finale, l’Argentine rebondit

L’action de la Coupe du monde de samedi a vu notre première équipe réserver sa place en huitièmes de finale, tandis que l’un des GOAT du tournoi est revenu sur le chemin de la victoire. Un doublé de Kylian Mbappe a vu la France battre une équipe danoise inspirée et, ce faisant, se qualifier pour les huitièmes de finale.

Lors du dernier match de la journée, l’Argentine a rebondi après sa défaite surprise face à l’Arabie saoudite. Lionel Messi a marqué le vainqueur du match lors d’une victoire 2-0 sur le Mexique, un résultat qui voit l’Albiceleste grimper à la deuxième place du groupe C.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de samedi et un aperçu de ce qui se passera dimanche.

La France et le Danemark se sont affrontés deux fois au cours des six derniers mois. Et à deux reprises, les Danois sont sortis victorieux, remportant la Ligue des Nations par des scores de 2-0 et 2-1. Non pas que les Bleus aient eu besoin d’une motivation supplémentaire pour remporter leur match du Groupe D, mais ces deux défaites ont certainement ajouté de l’huile sur le feu.

Des personnalités comme Antoine Griezmann et Aurélien Tchouameni ont parlé des récentes défaites de la France et de la façon dont l’équipe a parlé avant le match de samedi du fait que cette fois était différente, et c’était le cas. Kylian Mbappe a marqué deux fois, Griezmann a joué au milieu de terrain et le partenariat de Raphael Varane et Dayot Upamecano en défense centrale semblait impérieux. Le Danemark n’a jamais rendu les choses faciles, mais il y avait un air de fatalité dans cette équipe de France.

La récompense pour l’équipe de Didier Deschamps ? Une place en huitièmes de finale, la première équipe de cette édition de la Coupe du monde à atteindre les huitièmes de finale.

Ce n’est pas la fin du Danemark, cependant – pas encore en tout cas. Ils affronteront l’Australie mercredi, et en supposant que la France gagne ou fasse match nul contre la Tunisie, 30e au classement, une victoire sur les Socceroos les mènera aux huitièmes de finale.

Après sa victoire contre le Danemark samedi, la France a réservé sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Stefan Matzke – sampics/Corbis via Getty Images

Messi et l’Argentine rebondissent contre le Mexique

Y a-t-il eu une plus grande surprise dans cette Coupe du monde que la victoire de l’Arabie saoudite sur l’Argentine lors de son match d’ouverture du Groupe C la semaine dernière ? C’était le genre de résultat qui semblait inquiétant, jetant une ombre sur la dernière apparition dans cette compétition pour l’un des plus grands joueurs de tous les temps à Messi.

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Pologne 2 1 1 0 +2 4 2 – Argentine 2 1 0 1 +1 3 3 – Arabie du Sud 2 1 0 1 -1 3 4 – Mexique 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

La Pologne ayant battu l’Arabie saoudite plus tôt samedi, l’Argentine était au pied du tableau à zéro point. Tout ce qui n’était pas la victoire aurait laissé le Albiceleste avec une montagne à gravir contre Robert Lewandowski & Co. lors de la dernière journée du groupe.

Et trois points, c’est exactement ce que l’Argentine a obtenu Le Tri. Alors que la modification tactique du Mexique n’a pas vraiment étouffé l’équipe de Lionel Scaloni, ils ont semblé à court d’idées pendant une grande partie des 90 minutes, s’appuyant finalement sur l’éclat individuel de Messi – encore une fois.

C’est un résultat qui sert de bouée de sauvetage à l’Argentine, désormais deuxième du groupe C. Leur destin est entre leurs mains, avec une victoire sur la Pologne lors de leur dernier match de la phase de groupes qui leur assure une place en huitièmes de finale — ils auront besoin d’aide d’ailleurs s’ils sont tenus à un match nul, et une défaite rendrait la victoire édifiante de samedi dénuée de sens car une sortie de phase de groupes serait confirmée.

Les meilleures lectures du jour

Points de discussion de la Coupe du monde : Chocs, grands buts ; FIFA, désordre OneLove

Nous sommes à une semaine complète d’action dans la Coupe du monde 2022 et il y a déjà eu un tournoi de points de discussion à la fois sur et hors du terrain.

« Grand-père » des États-Unis, Ream est devenu indispensable au Qatar

Tim Ream était si rarement sélectionné qu’il avait “fait la paix” avec le fait de ne pas aller à la Coupe du monde. Après une convocation surprise, il a été le MVP de l’USMNT au Qatar.

L’Espagne a inspiré l’Allemagne ; maintenant La Roja pourrait mettre fin à sa Coupe du monde

L’Allemagne s’est reconstruite à l’image de l’Espagne et a remporté la Coupe du monde 2014. Ils risquent maintenant d’être éliminés de Qatar 2022 par La Roja dimanche.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme. Voici ce que nous avons pour les matchs de dimanche.

Japon vs Costa Rica (Japon -220, Nul +300, Costa Rica +700)

Thomas: Le Japon avait l’air si bien en deuxième mi-temps contre l’Allemagne ; en revanche, le Costa Rica ressemble à la pire équipe du tournoi. Le Japon gagnera confortablement. Je prendrai le total des buts de l’équipe sur 2,5 +220.

Manchette: J’étais gros sur le Japon avant le tournoi pour sortir de ce groupe et ils ont livré contre l’Allemagne. Ils ont montré leur qualité et leur athlétisme tout en dominant la seconde mi-temps. Je ne pense pas que le Costa Rica ait été aussi horrible qu’il en avait l’air contre l’Espagne, mais j’ai du mal à voir comment il va générer de nombreuses occasions de marquer de qualité. Japon gagne à zéro +115.

Carr : D’accord sur la victoire de Dalen à zéro choix. Le Japon est une équipe légitime, avec le physique nécessaire pour gérer tout ce que le Costa Rica pourrait leur lancer. Contrairement au match contre l’Espagne, les Ticos devraient avoir une chance contre le Japon, mais pas grand-chose d’autre. Ne réfléchissez pas trop à celui-ci.

Belgique vs Maroc (Belgique -108, Nul +235, Maroc +310)

Thomas: La Belgique a eu la chance de remporter la victoire contre le Canada, mais vous ne pouvez pas imaginer qu’ils réalisent une autre performance terne. Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de buts. Belgique 1-0 +600.

Manchette: La Belgique a été dominée par le Canada, a concédé 20 tirs et, d’une manière ou d’une autre, a non seulement gagné, mais a gardé sa cage inviolée. Leur talent offensif est toujours évident malgré la blessure de Romelu Lukaku. Cependant, ce n’était pas un trois points mérité. Le Maroc a un bon rythme sur les ailes et sa capacité à jouer en transition comme le Canada offrira des opportunités. Les deux équipes marquent -115.

Carr : Kevin De Bruyne a déclaré que la Belgique était trop vieille pour gagner la Coupe du monde, et il a raison. La défensive vieillissante était à l’honneur contre le Canada, qui comptait 1,8 buts attendus sans compter la pénalité. Le Maroc devrait également pouvoir exploiter la ligne arrière, avec le rythme de Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui. Je prendrai Maroc +0.5 à -125.

Croatie vs Canada (Croatie +107, Nul +235, Canada +260)

Thomas: C’est difficile à dire compte tenu de ce que nous avons vu des deux côtés lors du match d’ouverture. Je prends le tirage ici +235.

Manchette: Le Canada a été excellent lors de son premier match, aucune équipe n’a été plus impressionnante et n’a rien remporté lors de la première ronde de matchs. Ils n’ont montré aucune peur et ont dominé la Belgique. La Croatie a de l’expérience et du sang neuf dans l’équipe, mais je pense que les Canadiens ont réalisé une autre performance et je les joue pour gagner +260.

Espagne vs Allemagne (Espagne +135, Nul +245, Allemagne +190)

Thomas: Voilà, alors, quel match cela devrait être. L’Allemagne doit y aller après cette défaite contre le Japon. Je m’attends à des buts et beaucoup d’entre eux. Plus de 3,5 +190.

Manchette: Deux géants du football mondial et à des postes complètement différents dans le groupe. L’Espagne a écrasé le Costa Rica 7-0 tandis que la défaite de l’Allemagne contre le Japon signifie qu’elle a tout pour jouer. Une défaite pourrait éliminer les Allemands avant le dernier match de groupe. J’aime le jeu de Dan ci-dessus avec plus de 3,5 buts mais je pense que cela se termine par un match nul +245.

Carr : Ce jeu doit avoir des objectifs. L’Espagne joue un style beaucoup plus ouvert que le tiki-taka de la génération précédente. L’Allemagne a beaucoup d’attaquants de haut niveau et beaucoup de questions à l’arrière, qui ont toutes deux été exposées lors du premier match, lorsque l’Allemagne avait 3,1 buts attendus et en a concédé 1,5. Je suis sur plus de 3,5 (+190) aussi, ce qui me fait un peu peur !

Nouvelles et notes

Cristiano Ronaldo a exécuté un coup de “génie” pour remporter un penalty controversé pour le Portugal lors de sa victoire 3-2 contre le Ghana, ont déclaré samedi les analystes experts de la Coupe du monde de la FIFA. Le groupe d’étude technique (TSG) de la FIFA a organisé une conférence de presse à Doha dans laquelle il a déclaré que cette Coupe du monde était sur la bonne voie pour un nombre record de pénalités et a salué la victoire de Ronaldo sur le coup de pied. L’ancien gardien de but colombien et membre du panel du TSG, Faryd Mondragon, a déclaré: “Peut-être que les attaquants deviennent plus intelligents? Si vous regardez le penalty que Ronaldo a obtenu, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de cet homme, mais l’intelligence et l’ingénieuse pensée d’être juste patient et attendez cette fraction de seconde pour toucher le ballon en premier avant vous, et continuez ma jambe pour que votre contact touche ma jambe. C’est du génie total.

Luis Enrique a déclaré que le milieu de terrain espagnol Gavi pouvait “définir une époque” avant son affrontement du groupe E de la Coupe du monde avec l’Allemagne dimanche. Le diplômé de l’académie de Barcelone, âgé de 18 ans, a marqué et a été nommé MVP lors de la victoire 7-0 mercredi contre le Costa Rica, la plus grande victoire du pays lors d’une Coupe du monde. “La chose la plus surprenante pour tout le monde est que quelqu’un, à 18 ans et 100 jours, ait cette confiance en soi”, a déclaré Enrique lors d’une conférence de presse samedi. “Il faut regarder l’intelligence qu’il a dans son positionnement, comment il domine les aspects techniques du football et sa capacité physique malgré ses 18 ans. Nous devons rester calmes, il a 18 ans, mais il peut définir une époque.”

L’entraîneur croate Zlatko Dalic a déclaré que son équipe “méritait le respect” suite aux commentaires controversés de l’entraîneur canadien John Herdman cette semaine. Herdman a déclaré qu’il avait dit à ses joueurs “allez et ‘eff’ Croatie” lors d’un caucus sur le terrain après leur courte défaite face à la Belgique lors de leur match d’ouverture du groupe F de la Coupe du monde mercredi. Le mot « eff » – largement considéré comme l’abréviation d’une obscénité – a fait fureur dans les médias croates. “L’équipe de Croatie mérite le respect de tous”, a déclaré Dalic samedi, la veille de la rencontre entre les deux équipes dans un match à gagner. “Nous sommes les deuxièmes, deuxièmes au monde. Nous respectons tout le monde de la même manière, nous attendons donc de nos équipes adverses qu’elles nous respectent. Cette façon de mettre les mots ensemble n’est pas un signe de respect.”

Des matchs au rendez-vous pour dimanche

– Groupe E : Japon vs Costa Rica (stade Ahmad bin Ali ; 5 h HE)

Le Japon a remporté une victoire surprise contre l’Allemagne lors de son premier match du tournoi, les mettant dans une position confortable pour affronter le Costa Rica, qui a été déchiré en lambeaux 7-0 par l’Espagne mercredi. Une victoire des Samouraïs, avec un peu d’aide de l’Espagne dans leur match contre l’Allemagne, permettra au Japon de se qualifier pour la phase à élimination directe.

– Groupe F : Belgique vs Maroc (Stade Al Thumama ; 8h HE)

La Belgique a été incroyablement chanceuse de sortir de son match d’ouverture contre le Canada avec une victoire. Le Maroc a fait de vaillants efforts pour faire match nul sans but contre la Croatie, finaliste de Russie 2018. Si les Red Devils réalisent une autre performance obsolète, une équipe marocaine plus expérimentée ne les laissera pas s’en tirer si facilement.

– Groupe F : Croatie vs Canada (Khalifa International Stadium; 11 h HE)

Le fusible de ce match a déjà été allumé, après que l’entraîneur canadien John Herdman a dit à son équipe d’aller “eff Croatie” lors de leur prochain match. Les Canadiens ont été dominants contre la Belgique, mais sont repartis les mains vides. Affronter la Croatie allait toujours être un défi, et un défi qu’ils devaient relever, mais les paroles de leur entraîneur ont rendu cette tâche d’autant plus ardue.

– Groupe E : Espagne vs Allemagne (Stade Al Bayt ; 14h HE)

C’est un match incontournable pour l’Allemagne. S’ils perdent, ils seront éliminés de la compétition. Pendant ce temps, l’Espagne peut se qualifier pour les huitièmes de finale avec une victoire sur Die Nationalmannschaft et le Japon gagne ou fait match nul contre le Costa Rica.

Quoi d’autre a attiré notre attention

Avant le match de la Pologne contre l’Arabie saoudite, Lewandowski avait disputé quatre matches de Coupe du monde mais n’avait pas réussi à marquer. Il risquait de rejoindre d’autres grands comme Luis Figo, Pavel Nedved et Zlatan Ibrahimovic en jouant dans une Coupe du monde pour leur pays mais sans jamais marquer. Cela a changé, de façon émotionnelle, samedi.